Bourse Zurich: l'indice SMI quasi-stable à la mi-journée

Zurich (awp) - A l'amorce de la mi-journée, la Bourse suisse peinait à afficher une claire direction, après avoir ouvert en baisse, puis repris le terrain perdu, avant de s'affaiblir à nouveau. Selon les courtiers, les investisseurs demeuraient attentistes dans un climat d'incertitudes grandissantes.

Au niveau macroéconomique, le front des nouvelles devrait rester plutôt dégarni. Cependant les investisseurs ne manqueront pas les chiffres de la production industrielle en Grande-Bretagne pour le mois d'août et les prix à la production de septembre aux Etats-Unis.

Sur le front monétaire, le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré mardi que la récente hausse des rendements des emprunts d'Etat américains traduisait l'incertitude des investisseurs quant à l'évolution des perspectives de croissance. Selon lui les perspectives de croissance aux Etats-Unis sont quelque peu "faiblardes" et la croissance à l'étranger demeure incertaine.

Vers 11h20, l'indice des valeurs vedettes Swiss Market Index gagnait 0,04% à 8967,76 points. L'indice Swiss Leader Index (SLI) perdait de son côté 0,39% à 1433,62 points, tout comme l'indicateur élargi Swiss Performance Index (SPI), qui lâchait lui 0,19% à 10'574,47 points. Sur les 30 les plus grosses capitalisations du marché helvétique, dix s'affichait alors en hausse, alors que 20 baissaient.

AMS présentait le plus fort repli, avec une chute de près de 5%, devant Logitech (-2,57%) ainsi que le groupe de luxe genevois Richemont (-2,5%) et l'horloger biennois Swatch Group (-2,2%).

Après la publication de solides résultats mardi pour LVMH, les courtiers observent "un sell the news", alors que les craintes d'un ralentissement consécutif au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine augmentent. De plus, Morgan Stanley a abaissé à "sous-pondérer" sa recommandation sur les valeurs du secteur du luxe en Europe.

Les cycliques Sika (-2%), Clariant (-1,6%), ABB (-1,5%) et Lonza (-0,8%), entre autres perdaient également du terrain. Le chimiste Clariant a annoncé la nomination au 12 octobre de Hans Bohnen à son comité exécutif. Actuellement responsable de l'unité Global Business Services, ce dernier reprendra en plus la direction de la division plastiques et revêtements (Plastics & Coatings) ainsi que des technologies de l'information et des régions Amérique du Nord et latine.

Sonova continuait de se replier (-1,6%), une étude de Bernstein anticipant une croissance moindre des ventes d'appareils auditifs par la canal de organisations de vétérans de l'armée américaine.

Les poids lourds de la cote Nestlé (+0,6%) et Novartis (+0,9%) soutenaient l'ensemble du marché en s'affichant du côté de gagnants, tout comme Roche (+0,4%), après un retournement de tendance pour le bon du géant pharmaceutique bâlois. Ce dernier a annoncé la présentation de nouvelles données d'études sur son anticorps monoclonal Ocrevus (ocrelizumab) dans le cadre du congrès européen sur la sclérose en plaques (SEP) ECTRIMS, qui débute ce mercredi à Berlin.

Les financières apportaient également leur soutien. UBS (+0,7%), Credit Suisse (+0,9%), Swiss Life (+1,0%), Zurich (+0,5%) et Swiss Re (+0,1%) grappillant quelques francs suisses.

Sur le marché élargi, VAT sombrait de 9,6%. Le fabricant de soupapes à vide a fait part de son intention d'introduire lundi des mesures de réduction du temps de travail pour 400 employés de VAT Vakuumventile, sur le site saint-gallois de Haag. Le recours au chômage partiel jusqu'à la fin de l'année s'explique par le ralentissement enregistré sur certains marchés.

Bossard chutait pour sa part encore plus fortement, soit de 11,1%, après avoir revu à la baisse ses attentes en termes de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

vj/lk