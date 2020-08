Bourse Zurich: l'optimisme a prévalu et le SMI a fini à plus de 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie de l'avant mercredi. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le rouge, est rapidement repassé au vert et a ensuite évolué plus ou moins latéralement une bonne partie de la séance. Il a regagné de l'élan dans le sillage de l'annonce d'une forte hausse des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet, ce qui lui a permis de repasser la barre des 10'300 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après des résultats d'entreprises et indicateurs meilleurs que prévu. Les commandes de biens durables ont fortement augmenté en juillet, pour le troisième mois d'affilée, progressant de 11,2%, selon les données du département du Commerce.

Les investisseurs attendaient aussi une allocution du patron de la Réserve fédérale Jerome Powell dans le cadre de la rencontre (en ligne) de Jackson Hole. Patrick O'Hare de Briefing a relevé que, selon de nombreux observateurs, M. Powell pourrait adopter un ton laissant entrevoir de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire.

Le SMI a terminé en hausse de 0,77% à 10'309,65 points, avec un plus haut à 10'321,32 points et un plus bas à 10'202,13 points. Le SLI a gagné 0,79% à 1574,35 points et le SPI 0,84% à 12'853,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont reculé.

Alcon (-1,4%) a fini lanterne rouge derrière Vifor (-0,3%) et Swiss Re (-0,1%).

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Vifor et confirmé "hold", prenant en compte la baisse des objectifs annuels et les difficultés liées au coronavirus. L'analyste a aussi intégré les effets liés à l'évolution des devises.

Le podium du jour se compose de Sika (+22,2%), Schindler (+1,9%) et Kühne+Nagel (+1,8%).

Les bancaires Julius Bär (+1,4%) et Credit Suisse (+1,1%) ont aussi pris plus de 1%. UBS (+0,9%) a fait un peu moins bien.

Les poids lourds, ont connu des sorts divers: Novartis (+0,4%), Nestlé (+0,8%) et Roche (+1,1%) se sont éparpillés dans le camp des gagnants.

Novartis a revendiqué un succès en étude clinique de phase III avec son anticancéreux expérimental asciminib contre la leucémie myéloblastique chronique. La substance a démontré une supériorité pour l'heure non quantifiée sur le bosutinib, commercialisé par le concurrent américain Pfizer sous la marque Bosulif, en termes de taux de réponse moléculaire sur 24 semaines, chez des patients ayant déjà subi au moins deux traitements par inhibiteurs de tyrosine kinase.

Sur le marché élargi, Emmi (+6,0%) n'a que marginalement souffert des conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus au premier semestre. Les revenus ont augmenté, mais le bénéfice diminué. Les données sont supérieures aux attentes des analystes.

Stadler Rail (+5,3%) a décroché un contrat pour la fabrication et la maintenance de 24 trams pour le réseau de transports publics de la ville allemande d'Iéna. La transaction s'élève à 92 millions d'euros.

La société immobilière et entreprise générale Allreal (+2,7%) a été confrontée à des difficultés inhabituelles au premier semestre du fait de la crise de Covid-19. Elle est toutefois parvenue à dégager une performance proche de l'équilibre et table sur un "bon résultat" sur l'ensemble de l'exercice.

Le laboratoire zurichois Molecular Partners (+0,5%) a moins gagné, mais également moins dépensé qu'escompté au 1er semestre. Le développement d'un traitement contre le Covid-19 va accélérer quelque peu la combustion de liquidité prévue pour le deuxième semestre.

Le chimiste des édulcorants et insecticides expérimentaux Evolva (-4,1%) a creusé sa perte sur les six premiers mois de 2020, mais envisage de devenir rentable à l'horizon 2023. L'homologation aux Etats-Unis de Nootkatone, devrait permettre de générer de premières recettes avec la substance utilisée dans les insecticides dès la fin 2021 ou le début 2022, a indiqué le directeur général Oliver Walker.

