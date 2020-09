Bourse Zurich: l'optimisme de retour, le SMI finit au-dessus des 10'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie à la hausse mercredi, après le fléchissement de la veille. Le SMI s'est à nouveau hissé au-dessus de la barre des 10'400 points et a fini de peu au-dessus. L'annonce de la suspension d'essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés contre le Covid-19 et développé par Oxford et Astrazeneca n'a pas bouleversé les investisseurs.

A New York, Wall Street remontait en matinée après trois séances de baisse dues au net repli des valeurs technologiques.

"Le rebond est lié à la volatilité des prix et au fait que les actions et/ou le marché ont souvent tendance à remonter après des mouvements de correction, notamment quand ceux-ci ont lieu dans des laps de temps très courts", a expliqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

"La vraie question, c'est de savoir si ce rebond va durer ou si le marché va connaître de nouvelles séances douloureuses au moment où tout le monde s'attend à ce qu'il monte encore plus haut", s'est-il demandé.

En Suisse, le nombre de chômeurs a progressé en août, tant sur un mois que sur un an, atteignant 151'111 personnes. Les jeunes sont particulièrement concernés. Les mesures de réductions de l'horaire de travail ont toutefois été d'une grande efficacité pour contenir la hausse du chômage, selon le Seco. Le taux de chômage atteint 3,3%, contre 3,2% en juillet. En août 2019, il s'inscrivait à 2,1%.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,52% à 10'406,57 points, avec un plus haut à 10'430,64 points et un plus bas à 10'274,35 points. Le SLI a progressé de 1,52% à 1578,88 points et le SPI de 1,44% à 12'913,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Richemont (-1,4%) et Swatch (-0,3%) sont les seuls perdants.

Le groupe genevois du luxe a annoncé étudier la possibilité de simplifier sa structure actionnariale et l'opportunité d'octroyer aux détenteurs de capitaux en Afrique du Sud des titres A de l'entreprise. L'entreprise suspend ainsi provisoirement son programme de loyauté pour les actionnaires. La mesure devrait permettre de simplifier l'échange d'actions transfrontière des titres A entre les investisseurs à la Bourse suisse SIX et celle à Johannesburg.

Le podium du jour se compose de Swiss Re (+4,1%), AMS (+3,2%) et Givaudan (+2,7%).

Swiss Re avait indiqué la veille tabler sur une augmentation des tarifs dans tous les segments d'activité de l'assurance, en raison de la persistance des faibles taux d'intérêt et de la hausse des coûts des dédommagements liés aux catastrophes naturelles.

Les poids lourds Roche (+1,8%) et Nestlé (+1,6%) ont soutenu l'indice, alors que Novartis (+1,2%) est resté plus discret.

L'autorité française de la concurrence inflige à Roche et à Novartis une amende cumulée de 444 millions d'euros pour pratiques abusives dans le domaine du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les deux laboratoires rhénans, ainsi que la filiale américaine de Roche, Genentech, sont accusés d'avoir cherché à préserver les ventes du médicament Lucentis au détriment de l'Avastin, 30 fois moins onéreux.

Par ailleurs, Roche a annoncé le lancement d'un volet de recherches cliniques de phase III sur le fenebrutinib contre la sclérose en plaques récurrente ou progressive primaire.

Aux bancaires, Credit Suisse et UBS (chacune +2,1%) ont fini près du podium. Julius Bär (+1,4%) est resté un peu en retrait de ses deux grandes soeurs.

UBS va plus que décupler les frais facturés à ses clients dans la gestion de fortune domiciliés à l'étranger et disposant d'un patrimoine de moins d'un demi-million. Au 1er janvier 2021, ceux-ci passeront à 330 francs suisses par mois, contre une trentaine actuellement, selon des documents d'UBS consultés par AWP.

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+1,9%) et confirmé "equal weight". La fragmentation du marché de la logistique offre à l'entreprise de Schindellegi des opportunités pour une transaction d'envergure notamment en Asie, selon les analystes. si les volumes devraient retrouver des couleurs au 2e trimestre, il faudra probablement attendre 2022 pour revoir les niveaux de 2019.

Sur le marché élargi, SFS (+2,6%) a constaté un redressement de son activité au troisième trimestre, bien que les recettes accusent un tassement de l'ordre de 5% sur un an. Mais la prudence reste de mise pour la suite de l'exercice.

Lalique (stable, dans un volume de 53 titres) a subi une chute des recettes au premier semestre, en partie compensée par un coup de rabot sur les dépenses. La perte nette est cependant creusée à 10,6 millions d'euros, contre -2,8 millions lors des six premiers mois de 2019.

rp/al