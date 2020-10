Bourse Zurich: l'optimisme de retour, le SMI repasse un moment les 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé largement dans le vert jeudi. Après un bond à l'ouverture, le SMI a dans un premier temps perdu son élan jusqu'à s'approcher de l'équilibre, avant de reprendre du poil de la bête pour se mettre à évoluer près de son plus haut du jour dans l'après-midi, puis de repasser la barre des 10'300 points dans le sillage de Wall Street pour terminer un peu sous ce niveau.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, poursuivant sur la lancée positive de la veille, les investisseurs espérant toujours un nouveau plan de relance avant la présidentielle américaine.

"Certains diront que c'est lié aux attentes d'une aide budgétaire", a commenté Patrick O'Hare pour justifier la hausse du début de séance jeudi. Une autre raison possible au bon démarrage de Wall Street, selon M. O'Hare, est qu'"il s'agit d'une position politique avec l'idée que le résultat de l'élection (présidentielle du 3 novembre, nldr) ne sera pas contesté et que, quel que soit ce résultat, des mesures seront prises pour offrir d'avantage d'aide budgétaire."

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, le nombre de chômeurs en Suisse est redescendu en septembre sous la barre symbolique des 150'000 personnes franchie en avril, le taux de sans-emploi se contractant de 0,1 point de pourcentage en un mois, à 3,2%.

Le SMI a fini en hausse de 0,81% à 10'270,24 points, avec un plus haut à 10'307,89 et un plus bas à 10'195,62. Le SLI a gagné 0,85% à 1577,50 points et le SPI 0,76% à 12'817,58 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont reculé et UBS a terminé à l'équilibre.

Lanterne rouge, Schindler (-1,7%) a selon un courtier, souffert d'arbitrages au sein du segment européen des biens d'investissement au détriment des grands de la branche comme le Lucernois.

Givaudan (-1,0%) et Kühne+Nagel (-0,1%) sont les deux autres perdants.

Le numéro un mondial des arômes et parfums a continué à générer de la croissance, notamment organique, au troisième trimestre. Malgré l'incertitude liée à la pandémie de Covid-19, le géant verniolan affirme avoir maintenu ses activités et sa chaîne d'approvisionnement "sans perturbation notable". La feuille de route à moyen terme est confirmée. La hausse de 2,7% à 4,79 milliards de francs suisses du chiffre d'affaires sur 9 mois est toutefois restée inférieure aux attentes des analystes.

Dans le sillage de ces données, Bernstein a abaissé l'objectif de cours et confirmé "underperform", jugeant la valorisation du titre élevée, alors que Vontobel a relevé l'objectif et confirmé "buy" tablant notamment sur une accélération due à la pandémie dans les segments hygiène et alimentation.

AMS (+1,2%) va contracter un nouveau crédit-relais de 750 millions d'euros, destiné à remplacer un crédit-relais existant. La firme de Premstätten envisage aussi d'émettre des emprunts convertibles sur une période de sept ans, représentant jusqu'à 10% du capital en circulation.

Le podium du jour se compose d'Alcon (+4,3%), Temenos (+4,0%) et Julius Bär (+2,3%).

Le spécialiste genevois de l'informatique bancaire a annoncé que la banque jordanienne Ahli Bank a opté pour sa solution logicielle Infinity.

La troisième bancaire, Credit Suisse (+0,4%) a fini dans le gros du peloton.

Zurich Insurance (+0,8%) a acquis pour un montant non dévoilé les plateformes de conseils santé et bien-être Healthlogix et Healthinsite, sises respectivement en Australie et en Afrique du Sud.

Les poids lourds Novartis (+1,6%), Roche et Nestlé (chacun +0,5%) ont évolué diversement dans le vert.

Sur le marché élargi, Aryzta (+6,7%) a fortement progressé, ne souffrant pas d'un abaissement d'objectif de cours par Vontobel qui a confirmé. Les incertitudes perdurent, tant sur le plan opérationnel que stratégique, a commenté l'analyste qui a souligné que l'endettement élevé reste préoccupant.

Softwareone (+1,4%) a annoncé le retrait avec effet immédiat de l'investisseur et gros actionnaire Beat Curti de son conseil d'administration, pour des raisons personnelles.

Idorsia (+0,7%) va lever 575 millions de francs suisses via une augmentation de capital.

La société pharmaceutique Relief Therapeutics (+0,4%) a nommé avec effet immédiat un nouveau directeur financier en la personne de Jack Weinstein.

Le laboratoire dermatologique transalpin Cassiopea (-2,2%), a finalisé le recrutement de patientes pour son étude de phase II évaluant le clascoterone pour le traitement de l'alopécie androgénétique (AGA) chez les femmes.

