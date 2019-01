Bourse Zurich: l'optimisme fait place à la prudence en début de semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à débuter une semaine chargée avec le frein à main tiré lundi. La Chine a jeté un froid sur le front conjoncturel avec une chute de l'excédent commercial en décembre. L'Empire du Milieu n'en a pas moins accentué encore son déséquilibre vis-à-vis des Etats-Unis. L'Union européenne doit encore faire le point dans la matinée sur le niveau de sa production industrielle en novembre.

L'agenda entrepreneurial en Suisse ressemble furieusement à une feuille blanche, dans l'attente ces prochains jours de plusieurs résultats annuels provisoires de sociétés.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin, à l'entame d'une semaine de tous les dangers où on devrait parler du vote du parlement britannique concernant le Brexit, du Livre beige qui servira de base à la prochaine réunion de la Fed, des relations commerciales entre Washington et Pékin et du début des résultats des entreprises américaines pour le 4ème trimestre", égraine Mirabaud Securities dans une analyse matinale.

Les données chinoises du jour ont déjà provoqué un recul sur les places asiatiques et auront le même effet sur celles du Vieux continent, prévient de son côté CMC Market.

A 08h05, le pré-SMI compilé par Julius Bär s'érodait de 0,43% à 8789,93 points. Seul Swisscom (+0,5%) parvenait à se prépositionner dans le vert parmi les 20 valeurs les plus en vue de la cote zurichoise. Le géant bleu jouissait d'une fraîche recommandation d'achat émise par HSBC.

Swatch et Richemont (-1,4% chacune) accusaient le contre-coup du tassement constaté des importations chinoises en décembre. Les valeurs du luxe n'échappaient à la lanterne rouge que grâce à Geberit (-1,8%), dont l'action fait l'objet d'une recommandation à "sell" de la part d'UBS.

Julius Bär (-0,3%) prépare un changement de génération au sein de son organe de surveillance, proposant notamment le dossier de Romeo Lacher - qui chapeaute déjà SIX - à la présidence. UBS et Credit Suisse cédaient 0,5% chacune.

Les poids lourds Nestlé et Roche abandonnaient 0,3%, Novartis 0,4%.

jh/al