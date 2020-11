Bourse Zurich: la dégringolade s'accélère à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Le mouvement de consolidation prenait de l'ampleur vendredi en fin de matinée à la Bourse suisse, au terme d'une semaine de progression marquée et malgré un soubresaut initial. Le Swiss Market Index (SMI), qui avait ouvert lundi à moins de 9600 points et clôturé jeudi à plus de 10'300 points, se rapprochait à nouveau de la barre de 10'200 points.

Quatre facteurs pèsent sur les indices européens, selon John Plassard. L'analyste de Mirabaud Banque énuméré des prises de bénéfice, des interrogations persistantes sur l'identité du prochain locataire de la Maison Blanche, des craintes pour l'emploi aux Etats-Unis et une grande inconnue des conséquences de l'actuelle deuxième vague pandémique.

A 11h10, le SMI abandonnait 0,77% à 10'227,23 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,68% à 1582,52 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,83% à 12'719,45. Sur les trente valeurs vedettes toutefois, seules quatre se maintenaient encore à flot, les 26 subissant des avaries.

Le gestionnaire de marques de luxe genevois Richemont (+8,0%) a pulvérisé les attentes des analystes en matière de rentabilité sur les six premiers mois de son exercice décalé. La porteur Swatch profitait de l'aubaine pour s'enrober de 0,9%.

Les poids lourds défensifs n'offraient aucune résistance. Novartis concédait 1,1%, après avoir échoué à atteindre le critère primaire d'une étude clinique avancée sur le canakinumab contre le Covid-19. Le bon Roche rendait 1,0% également et Nestlé cédait 1,2%.

La volatile AMS (-3,5%) s'emparait de la lanterne rouge, après avoir triplé au 3e trimestre ses volumes d'activité à la faveur de l'intégration d'Osram Licht. L'opération a toutefois fait glisser le groupe autrichien du mauvais côté de la rentabilité.

Sur le marché élargi, le laboratoire Basilea (-0,3%) a décroché un feu vert en Chine pour la commercialisation de son antibiotique Zevtera et percevra dans ce cadre un versement d'étape de 3 millions de francs suisses.

Le spécialiste des rayons X et radiofréquences Comet (-0,1%) a trouvé un repreneur pour ses activités dans les faisceaux d'électrons (ebeam).

Banque Profil de Gestion s'envolait de 20%, après l'annonce de son intention de fusionner avec One Swiss Bank et le versement d'un dividende exceptionnel représentant 8 millions de francs suisses.

Aryzta (+2,1%) se refaisait une santé. Le boulanger industriel recommande d'évincer une majorité de ses propres administrateurs lors d'une prochaine assemblée générale.

Le fournisseur de consommables médicaux et sanitaires IVF Hartmann s'appréciait de 3,6%. La société a revu à la hausse l'impact bénéfique de la pandémie sur ses affaires pour l'ensemble de l'année.

Le producteur d'emballages Aluflexpack (+4,1%) aussi a jusqu'ici tiré son épingle de la crise.

jh/fr