Bourse Zurich: la lancée positive se poursuit après les records à Wall Street

Zurich (awp) - Après une forte poussée en début de semaine, la Bourse suisse devrait continuer mardi sur sa lancée positive, dans le sillage de Wall Street. La ratification du plan de relance américain par le président Donald Trump a dopé la place new-yorkaise, qui a bouclé la séance de lundi sur de nouveaux records. La Bourse de Tokyo a également atteint mardi des sommets historiques.

Les progrès réalisés dans la lutte anti-Covid ont aussi nourri l'optimisme de Wall Street. Le groupe pharmaceutique britannique Astrazeneca serait en passe d'obtenir un feu vert du Royaume-Uni pour son vaccin. L'accord post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni "a également ajouté à l'humeur positive", selon les analystes de Schwab.

A trois jours de la nouvelle année, le flux de nouvelles d'entreprises était quasiment tari. La journée s'annonçait également calme du côté des données macroéconomiques.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) se renforçait de 0,22% à 10'626,46 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär. L'indice vedette de la Bourse suisse a clôturé lundi en hausse de 1,84%. En l'absence de nouvelle, les valeurs vedettes évoluaient dans leur grande majorité avec le marché.

Les poids lourds Novartis Roche et Nestlé gagnaient tous trois 0,2%. Les bancaires UBS et Credit Suisse faisaient mieux que l'indice vedette, avec une progression de 0,3%, identique à celle de Swatch et Richemont.

Sur le marché élargi, Dätwyler réalisait un bond de 2,7%. Le conglomérat industriel a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec le spécialiste du café en capsules Nespresso, sans fournir de détail financier. Le groupe uranais assure la production de capsules et de joints assurant l'étanchéité de ces dernières.

Siegfried (pas de cours) a émis deux emprunts convertibles d'un montant de 80 millions de francs suisses, dans le sillage de l'acquisition déjà annoncée par le société pharmaceutique argovienne de deux unités de Novartis en Espagne.

The Native a reçu le feu vert du régulateur de la Bourse suisse pour rester coté. La société de participations en difficulté va coter quelque 12 millions d'actions au porteur le 4 janvier et réduire la valeur nominale de ses actions, ce qui a entraîné quelques changements dans l'actionnariat.

fr/al