Bourse Zurich: la méfiance prend le dessus à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait opté pour le chemin de la cave jeudi en fin de matinée, après avoir tergiversé dans les premiers échanges et dans la foulée d'une nuée de résultats d'entreprises. Sur les trois valeurs vedettes à avoir livré leurs copies intermédiaires, seul Geberit tirait encore son épingle du jeu.

De l'autre côté du Pacifique, la Banque du Japon a reconduit en l'état sa politique monétaire et modéré ses prévisions de croissance pour l'année 2019/2020. L'indice des directeurs d'achats (PMI) de l'Empire du Milieu s'est affaissé en octobre à un plancher inédit depuis huit mois.

Sous nos latitudes, la France a enregistré un ralentissement de l'inflation en octobre, l'Espagne une poursuite de sa modeste croissance au troisième trimestre et l'Italie une recrudescence du chômage en septembre.

A 10h53, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,04% à 10'258,95 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,08% à 1570,21 points. Le Swiss Performance Index (SPI) avançait de 0,10% à 12'398,16 points. Sur les trente principales valorisations de la place zurichoise, seules quatre progressaient, dont deux de manière marginale.

L'équipementier de salles d'aisance Geberit (+1,9%) s'est fendu d'une copie irréprochable sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le paquebot alimentaire Nestlé ne parvenait pas malgré un gain de 0,9% à maintenir l'indice phare de la place zurichoise à flot. Des observateurs supputent dans le cas de la multinationale veveysanne une illustration de "Schadenfreude" aux dépens des concurrents Danone et Unilever.

L'opérateur de télécommunications Swisscom (+0,04%) n'a dépassé que de peu les projections moyennes des analystes, mais à toutes les rubriques. Le géant des dispositifs ophtalmiques Alcon (+0,1%) s'intercalait parmi ces quelques rescapés, sans indication particulière.

A la mauvaise extrêmité du classement, le laboratoir Vifor (-2,3%) et le chimiste Clariant (-2,2%) avaient soulagé les bancaires Credit Suisse (-2,1%) et UBS (-1,3%) de la lanterne rouge provisoire.

Le réassureur Swiss Re (-1,6%) a présenté une copie contrastée, marquée notamment par une détérioration du ratio combiné dans les affaires avec les entreprises et surtout l'abandon d'un volet du vaste programme de rachat d'actions.

Le conglomérat d'électrotechnique ABB (-1,3%) se désengage de deux coentreprises en Chine, sans s'étendre sur les implications financières de ces opérations.

L'impondérable AMS (-1,7%) - en tête de file à l'ouverture - approchait désormais les rangs du fond, au lendemain des résultats des gros clients supposés du concepteur autrichien de puces et capteurs: Apple et Samsung. La marque à la pomme revendique des débuts prometteurs pour le plus onéreux de ses nouveaux téléphones à tout faire. Son concurrent coréen par contre a vu sa rentabilité amputée de moitié.

Sur le marché élargi, Molecular Partners (+1,5%) a encore revu à la baisse ses dépenses de recherche et développement pour l'ensemble de l'exercice, trahissant l'impact du coup d'arrêt imposé au printemps dernier par la FDA à une étude clinique avancée contre le cancer du poumon.

Obseva (+4,9%) vient d'obtenir le feu vert du même régulateur américain pour un programme de phase III sur le Nolasiban.

Le grossiste en médicaments Galenica (-1,5%) a embauché pour le 1er avril prochain l'actuel responsable ventes et services de Swisscom en qualité de directeur général.

jh/ol