Bourse Zurich: la morosité semble l'emporter en fin de semaine

Zurich (awp) - Après une ouverture positive, la Bourse suisse a rapidement retrouvé vendredi son humeur maussade de la veille, malgré les propos rassurants de la banque centrale américaine. Les promesses de taux bas semblaient sans effets sur des investisseurs toujours sur le qui-vive, coronavirus oblige. Le Swiss Market Index (SMI) défendait la marque des 10'200 points.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé que l'inflation pouvait rester au-dessus de l'objectif de 2,0% "pendant un certain temps" avant qu'elle n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt. De quoi rasséréner les investisseurs qui profitent largement depuis plusieurs années des taux bas pour emprunter de l'argent à moindre coût.

Pour John Plassard, de Mirabaud Banque, "le débat sur une inflation substantielle et durable est aujourd'hui prématuré". Il met en avant le fait que les indicateurs n'incitent pour le moment pas à la nervosité sur ce plan.

L'inflation en France a connu un coup de frein en août, tandis qu'en Italie, la confiance des entreprises et des consommateurs a augmenté.

A 11h05, le SMI reculait de 0,30% à 10'210,35 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,21% à 1560,43 points. Le Swiss Performance Index (SPI) abandonnait 0,40% à 12'720,40 points. Parmi les 30 valeurs vedettes du SLI, 19 reculaient, 10 progressaient, alors que SGS faisait du surplace.

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a acquis pour un montant non dévoilé la firme française Groupe Moreau, qui dispose de 22 centres de contrôle technique de véhicules et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 2,8 millions d'euros.

Le géant des produits opthalmiques Alcon (-1,5%) a vu sa recommandation dégradée par Société Générale, qui recommande désormais de se défaire du titre (sell), au vu de la performance jugée décevante du deuxième trimestre. Logitech (-2,3%) et Adecco (-1,1%) figuraient également en bas de classement.

Roche (-0,4%) a annoncé jeudi soir la fermeture de son unité de production Diabete Care à Puerto Rico, dans le cadre d'une réorganisation de la production des bandelettes de détection du taux de sucre dans le sang au niveau mondial.

Nestlé (-0,8%) a vendu ses activités d'eau en bouteille en Chine continental à Tsingtao Brewery, pour un montant non dévoilé. Le troisième poids lourds Novartis s'étiolait de 0,4%.

Les annonces du patron de la Fed gonflaient les voiles d'UBS (+0,5%) et de Credit Suisse (+0,3%).

Sur le marché élargi, la porteur Kudelski baissait de 0,9% au lendemain de l'annonce du lancement d'une nouvelle offre de cybersécurité aux Etats-Unis.

Compagnie Financière Tradition (+3,7%) a connu un premier semestre fructueux, dopé notamment par des volumes à des niveaux record en mars. Zug Estates (-1,3%) a publié des résultats semestriels en forte baisse.

MCH (+0,7%) va s'opposer à la décision de la COPA, qui a rejeté la clause d'opting-up de la société de James Murdoch, Lupa Systems. Le groupe en difficultés a repoussé la publication de ses résultat au 30 septembre.

fr/buc/vj