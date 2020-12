Bourse Zurich: la nouvelle variante du coronavirus effraie le marché

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note nettement négative. Le SMI a terminé au-dessus de son plus bas du jour, tout près de la barre des 10'300 points. Comme ailleurs sur les marchés boursiers, les investisseurs ont été effrayés par la découverte d'une nouvelle variante de coronavirus. L'accord tant attendu sur un plan de relance américain a été relégué au rang de nouvelle de seconde zone.

A New York, Wall Street reculait également en matinée, inquiète elle aussi de la découverte d'une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse.

"Au moment où nous entamons la saison raccourcie des vacances de fin d'année, les marchés sont sous pression en raison de la nouvelle variante du coronavirus découverte au Royaume-Uni, qui provoque de strictes mesures de reconfinement dans l'ensemble du pays", a relevé Art Hogan de National Holdings. "L'émergence d'une mutation du virus menace de gâcher la fin d'année alors que les investisseurs ont lancé le compte à rebours en vue de la conclusion d'une année 2020 chaotique", a-t-il ajouté.

Ces nouvelles inquiétantes ont fait passer au second plan l'accord trouvé dimanche soir entre parlementaires démocrates et républicains sur une enveloppe de 900 milliards de dollars d'aides à l'économie américaine. Ce nouveau paquet d'aides, qui devait être soumis au vote au Congrès lundi, prévoit notamment des chèques de 600 dollars par adulte et par enfant pour les familles américaines fragilisées par la pandémie.

Le SMI a terminé en recul de 2,07% à 10'305,52 points, avec un plus bas à 10'237,94 et un plus haut à 10'449,32. Le SLI a cédé 1,87% à 1623,85 points et le SPI 1,89% à 12'856,30 points. Sur les 30 valeurs, Logitech (+0,9%) et Geberit (+0,04%) sont les seuls gagnants du jour.

Le bon Schindler (-0,1%), ABB (-0,3%) et Givaudan (-0,5%) sont les seules valeurs à avoir perdu moins de 1%.

La volatile AMS (-4,4%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-3,4%) et Swiss Re (-3,3%).

Les autres financières Credit Suisse (-2,9%), Swiss Life (-2,6%), Zurich (-2,4%) UBS (-2,1%) et Julius Bär (-1,6%) ont elles aussi plus ou moins fortement souffert.

Les valeurs du luxe Richemont (-2,8%) et Swatch (-2,1%) ont elles aussi souffert.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,9%) a le mieux résisté. Roche (-2,3%) et Novartis (-2,9%) ont tous deux cédé plus de 2%.

Nestlé, par le biais de sa filiale Aimmune Therapeutics, a obtenu une homologation de l'Union européenne pour Palforzia, un produit contre l'allergie aux arachides. Le géant alimentaire veveysan avait racheté Aimmune en octobre principalement pour s'emparer de ce médicament.

Roche a revendiqué des résultats encourageants avec son médicament en développement faricimab pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique, dans le cadre de plusieurs études cliniques de phase III.

L'autorité sanitaire américaine FDA a informé vendredi Novartis d'un retard dans la procédure d'homologation d'Inclisiran, un anticholestérol. L'inspection des installations de production en Europe, un élément nécessaire, n'a pas pu avoir lieu. La FDA n'a émis aucun doute quant à l'efficacité et à la sûreté du médicament, a souligné le géant bâlois.

SGS (-1,4%) a pris le contrôle du singapourien Ryobi Geotechnique International, spécialisé dans la géoingénierie pour un montant non précisé. Le groupe genevois n'a pas dévoilé les modalités financières de l'opération.

Straumann (-1,1%) et Medit, un fournisseur sud-coréen de solutions de numérisation 3D de haute précision pour les cliniques et laboratoires dentaires, ont conclu un deuxième partenariat de distribution mondial pour les scanners intra-oraux, lequel sera effectif au 1er janvier.

Lonza (-1,0%) va étendre ses capacités de bioconjugaison à travers la création de deux lignes de production supplémentaires à Viège. Ces 1500 mètres carrés supplémentaires devraient être opérationnels dans le courant du premier semestre 2022. Les contours financiers de ce nouvel investissement n'ont pas été révélés.

Sur le marché élargi, les valeurs liées au transport aérien Dufry (-7,2%) et Flughafen Zürich (-2,6%) ont souffert de la découverte de la nouvelle souche de coronavirus et des nouvelles mesures de restrictions décidées par plusieurs états sur les liaisons avec la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud.

