Bourse Zurich: la panique reprend le dessus sur les résolutions matinales

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait abandonné à l'approche de la mi-journée mardi toute prétention de rebond, malgré une entame de séance en fanfare. Dans un contexte de craintes globalisées autour de la propagation et de l'impact du coronavirus, l'apparente inefficacité des mesures de politique monétaire ou fiscales pour contenir la crise laissait libre cours à une nouvelle vague de déprime.

"Plus inquiétant encore, nous commençons à percevoir les effets de l'épidémie à travers des indications économiques concrètes", prévient Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. L'analyste anticipe une multiplication des interdictions de ventes à découvert de manière à soulager les marchés financiers de la pression venderesse à court terme.

La saison des résultats se poursuit, avec Partners Group et de nombreuses sociétés du marché élargi.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 2,22% à 8036,95 points, après avoir culminé à 8627,48 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'affaissait de 2,81% à 1161,78 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 1,95% à 9833,87 points. Seuls cinq des trente principales cotations résistaient encore à la déferlante de marasme.

La défensive Swisscom (+3,6%) faisait honneur à son traditionnel qualificatif et caracolait en tête d'indice devant Givaudan (+2,5%) et Logitech (+1,1%). Kühne+Nagel (+0,5%) et le bon Schindler (+0,1%) complétaient le petit peloton des gagnants.

Vifor Pharma (-14,3%) conservait la lanterne rouge, sur fond de rumeurs de désengagement d'un actionnaire de référence. Les investisseurs sanctionnaient aussi lourdement Partners Group, qui malgré des résultats probants en 2019, a préféré faire temporairement l'impasse sur des prévisions à court terme.

Les poids lourd reculaient en ordre dispersé, Novartis cédant 2,8%, Roche 1,5% et Nestlé 1,0%.

Le festival de résultats d'entreprises sur le marché élargi générait des répercussions diverses et variées.

Conzzeta cédait ainsi 4,2% et Schlatter près de 20% alors que Tecan s'appréciait de 7,4%. Vetropack (+15,2%) a mieux performé qu'escompté l'an dernier et prévoit de procéder à un fractionnement de son action.

Le développeur de logiciels bancaires Crealogix (-1,4%) a creusé sa perte nette au premier semestre 2019/20. Swissquote rebondissait de 10,0% après être passé par tous les états d'âme.

Komax prenait 2,2%. La rentabilité du fabricant de machines de câblage a souffert l'an dernier, mais la performance était largement anticipée.

La plus impressionnante performance revenait au modeste Relief Therapeutics avec un bon de plus de 150% à 2,06 centimes. La société genevoise revendique le lancement d'essais cliniques en Israël sur un traitement contre les troubles érectiles, qu'elle prévoit de muter en traitement contre des lésions pulmonaires graves induites par le coronavirus.

jh/fr/ck