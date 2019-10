Bourse Zurich: la prudence a remplacé l'optimisme de la fin de semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge lundi, ne parvenant pas à poursuivre sur la lancée positive de la fin de semaine passée. L'optimisme qui avait prévalu vendredi a refait place à la prudence pour les gros dossiers du moment: conflit commercial sino-américain et Brexit.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. "La séance de vendredi a bien conclu une semaine dominée par l'actualité commerciale. (Ce lundi), les investisseurs se demandent si le discours optimiste autour de la dernière série de négociations commerciales entre représentants chinois et américains était justifié", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Pour ce qui est du Brexit, la semaine sera décisive avec les négociations de la dernière chance entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. La semaine dernière, l'optimisme prévalait autour d'un accord entre les deux partenaires. Le scepticisme a visiblement pris sa place, a commenté ActivTrades.

Le SMI a fini en recul de 0,53% à 9964,24 points, avec un plus bas à 9893,63 et un plus haut à 9976,56. Le SLI a cédé 0,53% à 1523,75 points et le SPI 0,50% à 12'117,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé, 4 avancé et ABB a fini stable.

Les gagnants du jour sont Alcon (+0,9%), Richemont (+0,4%), Lonza et Clariant (chacun +0,2%).

Selon des courtiers, Clariant a profité d'achats spéculatifs alors que les rumeurs selon lesquelles l'actionnaire de référence saoudien Sabic pourrait vouloir prendre le contrôle du groupe bâlois de spécialités chimiques. Un courtier a relevé que de telles spéculations reviennent toujours. Jusqu'ici cependant, Sabic a toujours affirmé ne pas avoir de tels projets.

A l'inverse, Kühne+Nagel (-2,5%) a terminé lanterne rouge, derrière Swiss Re (-2,2%) et AMS (-1,8%).

Temenos (-1,0%) a aussi fini dans le bas du tableau. Le concepteur genevois de logiciels bancaires dévoilera ses résultats trimestriels mercredi.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,7%) ont pesé sur l'indice. Roche (-0,4%) a un peu mieux résisté.

Le gouvernement américain réfléchirait à taxer plus durement les exportations pharmaceutiques suisses, selon des articles de presse. Roche publiera mercredi ses revenus sur le 9 premiers mois de l'année. La question de l'impact des biosimilaires et les aptitudes du mastodonte rhénan à freiner voire inverser l'érosion de ses revenus en découlant sera une nouvelle fois au centre de l'attention. Après l'Europe ces dernières années, le phénomène se propage en effet désormais aux Etats-Unis.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,7%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays qui a confirmé "equal weight". Les analystes ont revu leurs estimations avant la publication des résultats trimestriels, pour lesquels ils tablent sur un bénéfice avant impôts de 855 millions de francs suisses après 1,2 milliard au 2e trimestre.

Barclays a par ailleurs réduit l'objectif de cours d'UBS (-0,3%) et confirmé "underweight". Les estimations des analystes sont 8% sous les attentes de consensus. Les experts attendent des informations sur les projets de la direction, en particulier sur une restructuration du groupe.

Julius Bär (-0,3%) a également cédé du terrain.

Sur le marché élargi, Sunrise (stable) a reçu un nouveau soutien en vue du rachat contesté du câblo-opérateur UPC. Le cabinet de conseil aux investisseurs Glass Lewis appuie l'augmentation de capital prônée pour mener à bien l'opération. Le propriétaire d'UPC, Liberty Global, veut participer à l'augmentation de capital à hauteur de 500 millions de francs suisses.

Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation pour Aryzta (+0,3%) à "hold" de "reduce".

Implenia (-1,0%) a fâché ses actionnaires de référence. Veraison, Parmino Holding et Max Rössler ont rompu les discussions qu'ils entretenaient avec le groupe de construction avant l'assemblée générale extraordinaire.

Gurit (-1,9%) dévoile ses revenus sur 9 mois mardi. Le spécialiste des matériaux composites devrait avoir profité de la demande soutenue de l'industrie éolienne.

Klingelnberg (-3,0%) veut réduire ses coûts afin de compenser une baisse des recettes et du résultat opérationnel prévus pour l'exercice décalé 2019/20.

