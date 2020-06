Bourse Zurich: la prudence est de retour, les indices finissent en rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Les investisseurs sont redevenus plus prudents, alors que la pandémie du coronavirus continue et que des pays comme l'Allemagne ont dû reconfiner certaines régions. Les indices ont accentué leur recul dans le sillage de Wall Street et le SMI a même fini à son plus bas du jour, sous les 10'100 points.

A New York, Wall Street évoluait aussi dans le rouge en matinée, au lendemain d'une séance qui avait vu le Nasdaq battre un nouveau record. Les investisseurs s'inquiétaient notamment de la hausse des cas de contamination dans plusieurs états du pays et de la menace de Washington d'infliger de nouvelles taxes punitives sur des produits européens.

"Wall Street semble réévaluer la montée en flèche du marché actions, s'inquiétant de la hausse des nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis, le regain de tensions géopolitiques, la valeur difficile à saisir des indices boursiers et l'élection présidentielle (américaine) à venir", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

Le SMI a terminé en baisse de 2,19% à 10'021,99 points son plus bas du jour et après un plus haut à 10'216,52 points. Le SLI a cédé 2,13% à 1493,54 points et le SPI 1,95% à 12'415,97 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont progressé, le reste a reculé.

La volatile AMS (+6,0%) précède Kühne+Nagel (+1,1%) et Partners Group (+0,1%) dans le petit camp des gagnants.

JPMorgan a relevé la recommandation d'AMS à "overweight" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours. Le titre a souffert ces derniers temps des craintes autour des commandes passées par Apple, une dette élevée et des perspectives assez faibles pour Osram ont relevé les analystes, qui relativisent ces inquiétudes.

Kühne+Nagel a conclu un contrat avec la société Pearson pour la gestion des activités logistiques en Italie. La coopération s'étendra sur plusieurs années, a précisé le logisticien, qui n'a fourni aucun détail financier.

A l'inverse, Alcon (-6,0%) a terminé avec la lanterne rouge, derrière Sonova (-4,6%) et Credit Suisse (-4,2%).

Julius Bär (-3,6%) a fortement reculé aussi, alors qu'UBS (-2,6%) a "un peu mieux" résisté.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-2,6%) et Novartis (-2,3%) ont nettement fléchi. Nestlé (-1,6%) a limité la casse.

La veille, la branche britannique du géant de Vevey avait annoncé un changement de partenariat pour ses approvisionnements en cacao durable pour sa marque KitKat, optant désormais pour le label Rainforest après dix ans de coopération avec la fondation Fairtrade.

Sur le marché élargi, Dufry (-6,6%) compte diminuer ses frais de personnel de 20 à 35% pour essayer de compenser la chute des recettes annuelles liées à la propagation du coronavirus. Cette réduction de frais se fera via des retraites anticipées, des licenciements, des contributions gouvernementales et le recours au personnel saisonnier, a précisé le groupe qui emploie quelque 35'000 collaborateurs dans le monde.

Helvetia (-3,6%) a levé 600 millions d'euros pour financer la reprise de l'assureur espagnol Caser.

Le laboratoire Basilea (-4,7%) a lancé un emprunt convertible de 100 millions de francs suisses afin de refinancer sa dette.

Carlo Gavazzi (+2,5%) a subi une chute de près de la moitié de son résultat annuel 2019/20 et propose de renoncer au dividende en raison des incertitudes liées au Covid-19.

Relief Therapeutics (+9,2%) a obtenu aux Etats-Unis une procédure accélérée pour le RLF-100 (aviptadil). La substance est destinée à traiter la détresse respiratoire des patients atteint par la Covid-19.

Désormais séparé du groupe Metall Zug, V-Zug effectuera demain jeudi ses premiers pas à la Bourse suisse. Le fabricant zougois d'appareils électroménagers, qui revendique la place de numéro un suisse du marché, note avoir peu souffert des mesures mises en oeuvre afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

rp/al