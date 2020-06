Bourse Zurich: la prudence est restée de mise avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Les investisseurs étaient dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) en soirée après la clôture des marchés en Europe et la prudence l'a emporté.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, dans l'attente de la Fed elle aussi.

"On ne s'attend pas à de modifications substantielles de la politique monétaire, en termes des taux d'intérêt ou des rachats d'actifs", ont commenté les analystes de Daiwa Capital Markets.

"Mais les investisseurs tenteront d'évaluer quelle est la position de la Fed sur la situation économique et les potentiels prochaines étapes dans les nouvelles prévisions économiques et lors de la conférence de presse de Jerome Powell", le président de l'institution, ont-ils ajouté.

En Suisse, la NZZ a rapporté, sur la base des inscriptions au registre du commerce de 2020, qu'il n'a y pas eu pour l'heure de vague de faillites d'entreprises dans la foulée de la pandémie. La stratégie du Conseil fédéral visant à la prévenir une vague de faillites suite au coronavirus semble porter ses fruits selon le journal zurichois.

Le SMI a terminé en recul de 0,37% à 10'147,18 points, avec un plus bas à 10'122,38 points et un plus haut à 10'218,26 points. Le SLI a cédé 0,41% à 1518,08 points et le SPI 0,34% à 12'521,37 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et six avancé.

Les plus gros perdants du jour sont Adecco (-2,6%), AMS et Temenos (chacun -2,5%), ainsi que Richemont et Swatch (chacun -1,7%).

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (-0,5%) et Roche (-0,4%) ont pesé sur l'indice, alors que Nestlé (-0,1%) a terminé peu changé.

Aux bancaires, Julius Bär (-1,1%) a perdu des plumes après avoir confirmé l'ouverture par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) d'une procédure d'enquête approfondie. Le régulateur cherche à déterminer si le gestionnaire de fortune zurichois a enfreint les dispositions en matière de blanchiment d'argent en prêtant service à un client argentin.

Credit Suisse (-0,4%) et UBS (-0,8%) ont aussi lâché un peu de terrain. Cette dernière a clos un litige fiscal en Allemagne, sa filiale francfortoise UBS Europe SE effectuant un versement de 4 millions d'euros (4,3 millions de francs suisses), nettement moins que les 82 millions initialement réclamés, a indiqué le procureur du parquet de Mannheim.

Swiss Re (-0,9%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Commerzbank, qui a confirmé "hold". L'analyste pense que le réassureur profitera d'un regain de demande de la part des assureurs primaires qui veulent préserver leurs liquidités en cette période de pandémie.

Commerzbank a aussi relevé l'objectif de cours de Zurich Insurance (-0,3%) et confirmé "hold". L'assureur escompte un débours de 750 millions de dollars en raison du coronavirus cette année, a relevé l'analyste, qui estime que si le titre peut paraître relativement onéreux, le rendement du dividende n'en demeure pas moins attrayant.

Le podium du jour se compose de Logitech (+1,1%), Lonza (+1,0%) et Givaudan (+0,9%).

Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a conclu un partenariat avec le spécialiste suédois de la bio-impression en trois dimensions Cellink, autour du développement de cultures cellulaires en 3D.

Morgan Stanley a relevé la recommandation de Givaudan à "equal weight" de "underweight" précédemment et fortement relevé l'objectif de cours à 3265 francs suisses de 2670 francs suisses. L'analyste a adapté ses estimations de chiffre d'affaires à la baisse jusqu'en 2022, pour tenir compte des effets de la crise du coronavirus. Le relèvement de l'objectif s'explique par une amélioration des perspectives à long terme.

Sur le marché élargi, GAM (inchangé) n'est pas à vendre, a affirmé son directeur général Peter Sanderson dans une interview à Finanz und Wirtschaft. L'ex-entité de Julius Bär entend se concentrer sur son programme d'économies.

Mobilezone (+2,5%) veut terminer la modernisation de ses 120 magasins d'ici 2023. Les 65 échoppes encore aménagées suivant un ancien concept seront transformées. Les travaux iront de pair avec le développement de la plateforme en ligne. Les deux canaux seront complémentaires.

rp/al