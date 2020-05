Bourse Zurich: la prudence l'emporte et les indices terminent dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Le SMI, qui avait fini au-dessus de la barre des 9800 points la veille, n'est pas parvenu à poursuivre sur sa lancée et il est même repassé sous les 9700 avant de terminer un peu au-dessus.

Selon des courtiers, les investisseurs actifs sur la place zurichoise ont préféré la prudence au vu du regain de tensions entre Washington et Pékin et ont mis de côté les bonnes nouvelles sur le déconfinement.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, au lendemain d'une solide progression.

"L'optimisme reste d'actualité malgré quelques inquiétudes concernant la relation commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et des inquiétudes quant à un éventuel rebond des cas de virus", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Certains acteurs du marché ont le sentiment que le pire est derrière nous au fur et à mesure que les gens reprennent le travail", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en recul de 1,16% à 9716,52 points, avec un plus bas à 9673,15 points et un plus haut à 9856,91 points à l'ouverture. Le SLI, qui avait longtemps évolué dans le vert, a cédé 0,99% à 1442,90 points. Le SPI a reculé de 1,35% à 12'071,40 points. Sur les 30 valeur vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

La lanterne rouge du jour revient à Sika (-6,7%), derrière Logitech (-5,1%) et Vifor (-4,9%).

Mardi soir, le français Saint-Gobain a annoncé la vente du paquet de 15,2 millions de titres (10,75%) qu'il détenait dans Sika depuis l'époque de la tentative de prise de contrôle. La transaction a été réalisée ce mercredi pour un montant de 2,56 milliards de francs suisses.

Roche (-3,5%) a fortement pesé sur l'indice. Le groupe bâlois a pourtant revendiqué un succès en étude clinique de phase III pour un implant ophtalmique utilisé en combinaison avec Lucentis (ranibizumab), dans l'indication contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce dispositif du laboratoire rhénan doit permettre de réduire les traitements fastidieux impliquant des injections dans l'oeil.

Dans la foulée, Vontobel a relevé l'objectif du bon de jouissance et confirmé "buy". Avec son implant ophtalmique pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, Roche tient entre les mains un dispositif à même de révolutionner la pratique actuelle, selon l'analyste qui n'exclut pas un pic de ventes de 1 milliard de francs suisses.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-1,3%) et Novartis (-1,2%) ont aussi cédé du terrain.

Credit Suisse (+5,4%) a terminé sur la plus haute marche du podium devant UBS (+3,8%) et Swiss Re (+2,1%). Les deux grandes banques ont profité des bonnes nouvelles sur le déconfinement dans une grande partie de la planète, selon des observateurs.

Julius Bär (-0,9%) a en revanche cédé un peu de terrain.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (-0,7%) fait, à l'instar de Sika, l'objet du désengagement d'un important actionnaire. La fondation allemande RAG a revendu plus de la moitié de sa participation dans le constructeur ferroviaire. Elle a placé 5,5 millions de titres en sa possession via un processus accéléré de constitution de carnet d'ordres, pour un prix de 38,10 francs suisses par titre.

Helvetia (+1,3%) est parvenu à croître dans la prévoyance professionnelle l'année dernière. Le volume de primes a augmenté de 2% sur un an à 2,66 milliards de francs suisses, a indiqué l'assureur saint-gallois.

Ypsomed (+0,9%) a enregistré des résultats annuels en repli, en raison notamment de la perte du contrat avec l'américain Insulet pour lequel il distribuait des pompes d'insuline en Europe. Malgré le coronavirus, l'entreprise anticipe une croissance des recettes et une rentabilité en croissance pour l'année en cours.

Barry Callebaut (+0,7%) s'est offert son modeste homologue océanien GKC Foods. Cette entreprise est un fabricant de chocolat, spécialisé dans les fourrages ou les enrobages. Ses produits sont vendus auprès de "nombreuses marques de chocolat" en Australie et en Nouvelle-Zélande, précise le communiqué. La société propose également du chocolat vegan et biologique.

