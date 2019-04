Bourse Zurich: la prudence persiste à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait latéralement jeudi à l'approche de la mi-séance, après avoir ouvert un cran plus bas qu'elle avait clôturé la veille.

L'Allemagne a dévoilé un nouveau plongeon de ses commandes industrielles en février. Sur le plan géopolitique, les députés britanniques ont voté de justesse une proposition de loi pour forcer la Première ministre Theresa May à reporter la date du Brexit.

Le front des nouvelles entreprises en Suisse bruissait de nombreuses annonces d'importance toute relative, en plus de quelques traitements hors dividende. La séance est néanmoins marquée par l'arrivée d'un nouveau venu sur la place zurichoise. Le producteur tessinois de dispositifs chirurgicaux Medacta rencontrait un vif intérêt.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,18% à 9552,97 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,21% à 1474,27 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,19% à 11'346,98 points. Sur les trente plus lourdes valorisations enregistrées sur SIX, neuf progressaient, deux s'interrogeaient encore sur la direction à adopter et 19 concédaient du terrain.

L'opérateur historique de télécommunications Swisscom (-4,9% ou 23,90 francs suisses) reculait le plus fortement, traité toutefois hors dividende de 22,00 francs suisses. Clariant (-2,8% ou 60 centimes) a aussi procédé à la rémunération de ses actionnaires, à hauteur de 55 centimes par titre.

L'acquisition d'un petit laboratoire aux Etats-Unis n'avait aucun impact notable sur le cours du numéro un mondial de l'inspection et de la certification SGS (stable), pas plus que l'extension des capacités de Sika (+0,1%) dans le mortier en Egypte.

Les trois bancaires tentaient une échappée, emmenées par le futur sortant du SMI. Julius Bär s'adjugeait 1,4%, suivi par Credit Suisse (+0,6%) et UBS (+0,4%).

Sur le marché élargi, Medacta s'envolait déjà de 12,2% par rapport à son prix d'émission, à 101,00 francs suisses.

Comet (+1,3%) fait face à une nouvelle salve de la part de son remuant actionnaire Veraison contre son choix pour la présidence du conseil d'administration.

Le producteur de consommables dentaires Coltene (+2,4%) a essuyé l'an dernier une érosion de sa rentabilité, largement attribuée à une multitude d'acquisitions. La direction prévoit de nouveaux frais d'intégration sur l'exercice en cours, qui ne devraient toutefois pas empêcher un rétablissement des marges.

BFW Liegenschaften (inchangé) a bouclé son programme de rachat d'actions, après avoir été submergé de souscriptions.

jh/al/op