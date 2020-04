Bourse Zurich: la reprise du pétrole dope les cours

Zurich (awp) - La Bourse suisse renforçait ses gains jeudi à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs prenaient visiblement le parti d'ignorer la propagation toujours inquiétante du coronavirus, soucieux de saisir les opportunités sur les marchés financiers et rassurés par l'évolution du prix du baril.

"Le rebond des cours du pétrole pourrait apporter un soutien temporaire aux Bourses ce jeudi", a estimé Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC. Mercredi, le président américain a proposé sa médiation dans la querelle entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur la production, un litige ayant entraîné une chute des prix.

Pour John Plassard de Mirabaud, les Bourses européennes amorcent une tentative de stabilisation. "Les marchés européens espèrent que le pire est terminé pour l'épicentre en Europe. L'épidémie semble se stabiliser en Italie", remarque Fiona Cincotta, de Gain Capital. L'Espagne pourrait atteindre le pic de son épidémie ces prochains jours.

Globalement, le nouveau coronavirus a causé plus de 46'000 morts pour quelque 900'000 cas recensés. En Suisse, neuf nouveaux décès ont été enregistrés jeudi au Tessin. Le canton d'Uri a déploré son premier mort.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 0,67% à 9230,89 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'enrobait de 0,79% à 1341,04 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,25% à 11'222,39 points. Parmi les valeurs vedettes, 19 gagnaient du terrain et 11 en cédaient.

Habitué récemment au revirements spectaculaires, Credit Suisse caracolait en tête du SMI/SLI avec une hausse de 4,7%. Swiss Re (+4,6%) et l'imprévisible Ams (+4,0%) suivaient. UBS (+3,8%) remportait la médaille en chocolat provisoire.

Novartis (+0,3%) a finalement renoncé à céder les portefeuilles américains de sa filiale Sandoz à Aurobindo. Roche (-1,3%) piquait du nez, tirant l'indice vers le bas. Nestlé (+0,8%) tractait dans le sens inverse.

Givaudan (-0,2%) a annoncé la production à Genève de gel hydroalcoolique, soit 60 tonnes par semaine qui seront distribués gratuitement au secteur médical, notamment aux hôpitaux environnants, à celui des transports, avec l'aéroport de Genève et les Transports publics genevois (TPG).

La Banque royale du Canada (RBC) et Deutsche Bank ont raboté les objectifs de cours des valeurs du luxe Swatch et Richemont, qui gagnaient respectivement 1,5% et 1,6%. RBC annonce même une transformation du secteur du luxe après la pandémie de coronavirus.

Sur le marché élargi, Georg Fischer (+0,1%) a introduit le chômage partiel sur ses sites européens en raison de la crise sanitaire. La direction va réduire temporairement sa rémunération mensuelle entre 10 et 20%. Meyer Burger (+1,7%) va également recourir à du chômage partiel sur ses sites de Thoune et de Auterive. Le groupe lys sois Fenton (-1,5%) renonce à son dividende.

Doria (-2,0%) a annoncé le départ de son président Jean-Pierre Garnier, dont le remplaçant désigné s'appelle Mathieu Simon.

Abonnai (+4,7%) semblait profiter d'un relèvement de recommandation par la Banque cantonale de Zurich. Flughafen Zurich (-0,3%) a vu sa note rabotée par Mainfirst, qui recommande la vente du titre.

