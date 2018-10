Bourse Zurich: la semaine débute sur une note négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée négative de vendredi et encore perdu nettement du terrain lundi. A New York, Wall Street reculait en début de séance, le marché continuant à s'interroger sur la soudaine montée des taux d'intérêt, à l'orée d'une semaine lançant la saison des résultats trimestriels.

La tendance sur le marché des actions restait en baisse "dans le sillage de l'effondrement des indices chinois et de la crainte suscitée par la rapide remontée des rendements sur les bons du Trésor américain", ont avancé les analystes de Mirabaud Securities Genève.

Le marché obligataire américain était fermé en raison d'un jour semi-férié dans le pays (Colombus Day). Mais la soudaine et brusque montée des taux d'intérêt la semaine dernière continuait à planer sur le marché. Le rendement sur la dette des Etats-Unis à 10 ans est en effet monté à son plus haut niveau depuis 2011 et celui sur la dette à 30 ans à son plus haut niveau depuis 2014.

"On ressent la nervosité des discussions sur la rapidité à laquelle les taux sont montés la semaine dernière et sur la façon dont cela pourrait vraiment constituer un frein pour le marché des actions", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

Au niveau macroéconomique, l'activité dans les services s'est nettement redressée en septembre en Chine mais l'emploi dans le secteur a enregistré son premier recul depuis deux ans, selon l'indice indépendant Caixin.

En Allemagne, la production industrielle a reculé une nouvelle fois en août, avec un repli de 0,3% alors que les analystes s'attendaient à un rebond.

De son côté, la Banque de France a relevé ses prévisions de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) et table désormais sur une hausse de 0,5% au troisième trimestre.

En Suisse, le taux de chômage s'est maintenu à 2,4% en septembre. Corrigé des variations saisonnières, il a même reculé de 0,1 point de pourcentage sur un mois.

Le SMI a fini en recul de 0,86% à 8961,14 points, avec un plus bas à 8938,48 et un plus haut à 9014,65. Le SLI a cédé 1,41% à 1439,83 points et le SPI 0,99% à 10'592,49 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 28 ont reculé. Givaudan, qui publie ses chiffres d'affaires sur neuf mois mardi, a gagné 0,04%. Nestlé a fini inchangé.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé et a confirmé "buy". Selon les analystes, la prudence reste de mise pour l'ensemble du secteur, les taux de change pesant sur la croissance organique.

Le trio des plus gros perdants se compose de Sonova (-8,7%), Vifor (-5,2%) et AMS (-4,5%).

UBS a relevé l'objectif de cours de Vifor, mais l'analyste a affiché quelques doutes sur la possibilité d'atteindre les prévisions formulées par ses confrères pour les années 2019 et 2020 et il a confirmé sa recommandation "sell".

Aux bancaires, UBS (-2,0%) et plusieurs de ses ex-employés se sont retrouvés ce lundi devant la justice française dans le cadre d'un procès qui pourrait durer six semaines. Le numéro un bancaire helvétique doit faire face à plusieurs lourds chefs d'accusation qui pourraient potentiellement lui coûter très cher. La liste des prévenus et des témoins assistés est longue, à la mesure de l'importance de ce dossier lancé en février 2011 avec l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire.

Credit Suisse (-1,6%) et Julius Bär (-1,9%) ont également nettement reculé.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,8%) a annoncé avoir franchi une étape pour un traitement contre la sclérose en plaques. L'Agence sanitaire américaine (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont accepté d'examiner les demandes d'homologation déposées pour le siponimod.

Roche (-0,1%) a limité la casse.

Sur le marché élargi, Dätwyler (-2,3%) a finalisé l'acquisition de la société américaine Parco. Le groupe industriel espère ainsi accélérer sa croissance et mieux se positionner aux Etats-Unis.

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours d'Ems-Chemie (-1,6%) et a confirmé "hold". L'abaissement intervient après la publication la semaine passée par le fabricant grison de polymères et de spécialités chimiques d'un chiffre d'affaires certes solide, intervenu cependant dans un contexte de hausse des prix des matières premières.

rp/vj