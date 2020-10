Bourse Zurich: la semaine débute sur une note positive, le SMI passe les 10'300

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur une note positive. Après avoir ouvert un peu sous 10'350 points, le SMI s'est mis à osciller autour de la barre des 10'300 points. Un niveau au-dessus duquel il a terminé. Les investisseurs sont restés quelque peu prudents, suivant l'évolution de l'état de santé du commandant en chef des Etats-Unis.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après avoir chuté vendredi dans le sillage de l'annonce de la contamination du président Trump par le coronavirus.

"Après des +briefings+ déroutants" sur la santé du locataire de la Maison Blanche au cours du week-end, "le président Trump semble se rétablir, même si ses médecins et lui-même ont averti qu'il n'était pas encore tiré d'affaire", a relevé Christopher Low de FTN Financial.

"Il reste à voir si la maladie du président, son incapacité à faire campagne pendant plusieurs jours et l'imprudence apparente dans la prévention du Covid-19 à la Maison Blanche auront des conséquences électorales", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,49% à 10'303,06 points, avec un plus haut à 10'345,33 en tout début de séance et un plus bas à 10'273,36. Le SLI a pris 0,75% à 1574,03 points et le SPI 0,46% à 12'864,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

Dans le petit groupe des perdants, Sika (-0,6%) a fini lanterne rouge, derrière Nestlé (-0,5%), Kühne+Nagel (-0,3%), Temenos (-0,1%) et SGS (-0,04%).

Temenos (-1,1%) a souffert d'un rabotage d'objectif de cours de Goldman Sachs qui a confirmé "sell". Le concurrent Avaloq sera racheté par le géant nippon NEC pour 2,05 milliards de francs suisses.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,3%) et Novartis (+0,4%) ont terminé dans le vert. Novartis a présenté de nouvelles données sur le Beovu (brolucizumab) contre la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA), confirmant l'efficacité du médicament.

Dans le camp des gagnants, le podium se compose de la volatile AMS (+4,5%) qui poursuit sur sa récente lancée, Adecco (+3,1%) et Richemont (+2,7%).

Adecco a fait état d'une embellie sur le marché de l'emploi helvétique, avec une hausse de 10% des embauches. Ce rebond intervient après une dégringolade de 27% au premier semestre.

Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de Richemont et confirmé "hold". Elle a fait de même pour la porteur Swatch (+1,3%). Les résultats du troisième semestre s'annoncent décevants pour le secteur, avec une baisse de 16% des ventes selon l'analyste qui souligne que les perspectives pour le quatrième trimestre restent incertaines.

Les bancaires Credit Suisse (+2,4%) et UBS (+1,9%) ainsi que Julius Bär (+1,4%) ont aussi eu le vent en poupe, tout comme les assureurs Swiss Life (+2,2%) et Swiss Re (+1,7%).

Sur le marché élargi, Dufry (+19,5%) va collaborer avec le géant chinois du commerce en ligne Alibaba, avec lequel le groupe rhénan va créer une coentreprise. Alibaba va investir jusqu'à 9,99% dans l'exploitant de boutiques hors-taxes, qui compte augmenter son capital de 25 millions d'actions, soit 700 millions de francs suisses.

La société d'investissements dans le domaine de la santé HBM Healthcare (+1,9%) a annoncé l'introduction sur le Nasdaq de C4 Therapeutics. Le développeur de petites molécules a levé vendredi 182 millions de dollars au travers de l'émission de 9,6 millions de titres au prix unitaire de 19,00 dollars. L'opération accroît la valeur nette d'inventaire de l'action HBM de 0,4% à 1,06 franc par titre.

Siegfried (+1,3%) a obtenu un financement de 80 millions de francs suisses de la part de EGS Beteiligungen, une filiale de la fondation Ernst Göhner, qui a souscrit à deux emprunts hybrides convertibles. Le montant servira au rachat de deux sites de Novartis en Espagne. EGS est actuellement actionnaire de Siegfried à hauteur de 3,32%. Les deux convertibles représentent une participation de 6,6%.

Le chimiste Ems-Chemie (inchangé) a vu son chiffre d'affaires chuter de plus de 20% sur les neuf premiers mois de l'année. Le groupe grison a cependant satisfait les attentes et enregistré une embellie notable au troisième trimestre, après une premier semestre très compliqué. Il a confirmé son objectif de rentabilité. Le dividende devrait toutefois être raboté.

La Banque cantonale bernoise (-0,7%) a pris une participation de 25% dans la société Swiss Immo Lab. Celle-ci investit dans de jeunes entreprises actives dans la numérisation du secteur immobilier et les technologies financières. Le montant de l'investissement n'est pas dévoilé.

