Bourse Zurich: la semaine démarre en petite hausse

Zurich (awp) La Bourse suisse était en hausse à l'ouverture lundi, avec un indice SMI bien ancré au-dessus des 9'000 points. La grande majorité des valeurs de l'indice principal étaient dans le vert, peu après les premiers échanges.

Si la semaine s'ouvre favorablement, les marchés boursiers restent globalement partagés, entre l'espoir de la poursuite de la reprise constatée depuis début novembre et les craintes d'une plongée née d'un mois d'octobre désastreux. Le conflit commercial sino-américain a semblé s'apaiser dernièrement après les échanges au plus haut niveau entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump.

Les risques restent patents, note la banque IG, notamment eu égard au budget italien, qui pourrait rapidement ressurgir au sommet de l'agenda. CMC Markets prévoit aussi une ouverture positive pour les indices britannique (Footsie) et français (CAC 40).

Le calendrier des événements du jour s'annonce assez ténu, marqué tout au plus par les statistiques industrielles en Italie - avec un recul attendu de 0,7% de la production pour septembre - et en France. La Commission européenne a fixé un délai jusqu'à mardi au gouvernement italien pour revoir son déficit budgétaire.

Vers 09h10, le SMI gagnait 0,16% à 9089 points, tandis que le SLI s'enrobait de 0,3% à 1424 points. Le marché élargi du SPI s'appréciait de 0,3% à 10'692 points.

Dix-huit des 20 valeurs du SMI étaient dans le vert. Seules exceptions, Nestlé perdait 0,2% et Roche 0,1%.

Le géant alimentaire vaudois serait en train, selon les analystes, de poursuivre la réévaluation de son portefeuille. La marque de moutarde et de mayonnaise Thomy serait notamment dans la liste des sociétés dont la vente est envisagée, en plus de Herta, notamment.

LafargeHolcim (+1,2%) Geberit (+1,1%), Credit Suisse (+0,7%), UBS (+0,7%), Julius Bär (+0,8%) ABB (+0,7%) et Swatch Group (+0,8%) étaient les plus recherchés.

Lonza gagnait 0,4%, après que Jefferies a révisé l'objectif de cours de 355 à 380 francs suisses. Givaudan, qui a vu son objectif de cours augmenté par Bernstein mais abaissé par JP Morgan, progressait de 0,1%.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich plongeait de 8,5% après la hausse des paiements de transfert proposée par l'Office fédéral de l'aviation civile (Ofac).

EFG (-1,2%) a nommé un nouveau directeur du risque.

Panalpina (+0,1%), Kühne + Nagel (-0,7%) et Ceva Logistics (-0,2%), qui ont subi des modifications de leurs objectifs de cours, bougeaient relativement peu.

