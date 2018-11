Bourse Zurich: la semaine devrait débuter favorablement

Zurich (awp) La Bourse suisse était attendue en hausse pour l'ouverture de la semaine, avec un indice SMI bien ancré au-dessus des 9100 points. Toutes les valeurs du SMI était dans le vert lundi, selon les indications avant-Bourse.

Les marchés boursiers restent partagés, entre l'espoir de la poursuite de la reprise constatée depuis le début du mois et les craintes d'une plongée née d'un mois d'octobre désastreux. Le conflit commercial sino-américain a semblé s'apaiser dernièrement après les échanges au plus haut niveau entre les président Xi Jinping et Donald Trump. Mais les risques restent nombreux et les Bourses européennes sont loin d'être au beau fixe.

Les risques restent patents, note la banque IG, notamment eu égard au budget italien, qui pourrait rapidement ressurgir au sommet de l'agenda. La semaine sur les marchés européens devrait cependant démarrer sous de bons auspices, estime IG, qui voyait par exemple le DAX débuter en hausse de 0,5% à l'ouverture. CMC Markets prévoit aussi une ouverture positive pour les indices britannique (Footsie) et français (CAC 40).

Le calendrier des événements du jour s'annonce assez ténu, marqué tout au plus par les statistiques industrielles en Italie - avec un recul attendu de 0,7% de la production pour septembre - et en France. La Commission européenne a fixé un délai jusqu'à mardi au gouvernement italien pour revoir son déficit budgétaire.

L'indice Nikkei a clôturé sur une légère hausse de 0,09%, dans un contexte asiatique marqué par des chutes en ouverture avant un rebord assez prononcé en cours de séances. Les investisseurs japonais restent prudents face à la perspective de la poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis. L'évolution du prix du pétrole continuera aussi à être très suivie.

Vers 08h30, les indicateurs d'avant-Bourse du SMI compilés par Julius Bär annonçaient une ouverture en hausse de 0,41% à 9111,42 points, dans la foulée de la tendance positive escomptée sur les grands marchés européens.

Les 20 valeurs de l'indice étaient dans le vert, à commencer par Nestlé (+0,6%), ABB, Adecco, Credit Suisse et UBS, tous attendus à +0,5%. Swiss Life s'enrobait de 0,2%.

Lonza gagnait 0,4%, après que Jefferies a révisé l'objectif de cours de 355 à 380 francs suisses. Givaudan, qui a vu son objectif de cours augmenté par Bernstein mais abaissé par JP Morgan, progressait de 0,4%.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich plongeait de 4,6% après la hausse des paiements de transfert proposée par l'Office fédéral de l'aviation civile (Ofac). EFG (+0,4%) a nommé un nouveau directeur du risque.

Il faudra suivre dans la journée l'évolution de l'action d'Orascom, après les chiffres sur neuf mois, de Panalpina (+0,4%), Kühne + Nagel (-0,6%) et Ceva Logistics (-0,2%), qui ont subi des modifications de leurs objectifs de cours.

op/fr