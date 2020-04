Bourse Zurich: la semaine raccourcie débute sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mardi à la reprise après le long week-end pascal. Le SMI a brièvement franchi la barre des 9600 points, niveau au-dessus duquel il n'est cependant pas parvenu à terminer, cédant sensiblement sur la fin.

A New York, Wall Street progressait aussi en matinée, encouragée par des signes positifs sur la pandémie du coronavirus et alors que les premières grandes entreprises ont publié leurs chiffres trimestriels.

Les banques JPMorgan Chase et Wells Fargo ainsi que le groupe pharmaceutique et de produits d'hygiène Johnson & Johnson ont donné avant l'ouverture le coup d'envoi officieux de la saison des résultats. Et leurs titres grimpaient malgré des résultats mitigés.

Les investisseurs étaient aussi rassérénés "par de récents signes suggérant que la courbe de la pandémie de Covid-19 s'aplatit dans les zones clés que sont New York, l'Italie et l'Espagne", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

Au niveau macroéconomique, le Fonds monétaire international anticipe une récession mondiale de 3% en 2020, sur la base d'une pandémie qui se terminerait à la fin du mois de juin et les mesures de confinement levées au second semestre 2020. Le FMI prévoit notamment une baisse de 11% du volume d'échange de biens et services en 2020. Il a toutefois souligné la difficulté de faire des prévisions économiques tant l'incertitude est "considérable".

Le SMI a fini sur un gain de 0,91% à 9538,61 points, avec un plus haut à 9613,77 et un plus bas à 9499,23. Le SLI a gagné 0,83% à 1398,71 points et le SPI 1,10% à 11'688,52 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 reculé.

Credit Suisse (-2,5%) a fini lanterne rouge derrière UBS (-2,0%) et Swiss Life (-0,9%). La troisième bancaire, Julius Bär (-0,8%) a pris la médaille en chocolat. A l'image de ses deux grandes soeurs, la banque privée zurichoise entend proposer à ses actionnaires le versement du dividende au titre de l'exercice 2019 en deux tranches.

Conséquence de la modification apportée à l'ordre du jour, l'assemblée générale du gestionnaire de fortune zurichois, agendée jeudi, est reportée au 18 mai prochain.

Aux assurances, Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours de Swiss Life et confirmé "buy". Les analystes ont déclassé le secteur de l'assurance car ils ont adopté une position plus défensive. Leur décision a été prise avant que l'autorité européenne des assurances n'ait incité les acteurs de la branche à suspendre le versement des dividendes et les rachats d'actions. D'autres mauvaises nouvelles sont attendues.

Pour Zurich Insurance (-0,1%), l'objectif a été réduit et la recommandation confirmée à "hold". Sur le marché élargi, l'objectif de Baloise (+0,1%) a été réduit et "buy" confirmé et, pour Helvetia (+3,4%), Kepler a relevé la recommandation à "hold" de "reduce" et abaissé l'objectif de cours.

La volatile AMS (+6,6%) a fini sur la plus haute marche du podium, profitant d'achats de couverture selon des courtiers. Givaudan (+4,9%) et le bon Schindler (+3,2%) complètent le trio.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+2,0%) précède Nestlé (+1,2%) et Novartis (+0,8%.

Baader Helvea a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "add". La multinationale de Vevey n'est pas immunisée contre la crise du coronavirus, mais les effets seront cependant moins forts que ceux sur Barry Callebaut (+2,9%), Lindt (BP +2,0%) ou Orior (+2,4%), selon l'analyste.

Mainfirst a abaissé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "hold". L'analyste anticipe un modeste impact du coronavirus sur l'évolution des affaires. L'expert a pris en compte des facteurs propres à la multinationale, comme les soucis rencontrés par le médicament ophtalmique Beovu.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs GAM (-3,3%) a essuyé de nouveaux reflux d'argent sur les trois premiers mois de l'année, malgré l'essor de ses produits en marque blanche. Le groupe a surtout dévoilé un nouveau plan d'économies.

Bossard (-2,0% ou 2,20 franc) était traité hors dividende de 4,0 francs suisses, SIG Combibloc (-1,2% ou 19 centimes) hors dividende de 38 centimes, Sunrise (-1,7% ou 1,30 franc) hors dividende de 4,40 francs suisses et VZ Holding (+3,3% ou 7,50 francs suisses) hors dividende de 5,10 francs suisses.

Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva (+3,5%) a annoncé une prochaine augmentation de capital.

