Bourse Zurich: la tendance au repli se poursuit

Zurich (awp) - La Bourse suisse confirmait mardi dans les premiers échanges une tendance marquée pour le repli. La place zurichoise, qui avait déjà cédé plus d'un point de pourcentage sur la première séance de la semaine, n'était pas aidée par les clôtures en rouge carmin des principaux indices américains. L'excédent commercial helvétique ne suffisait dans ce contexte guère à balayer les doutes des investisseurs.

Julius Bär et Sonova retenaient l'attention avec des résultats intermédiaires. Novartis aussi, avec le lancement par Sandoz d'un premier traitement numérique outre-Atlantique.

Les valeurs du luxe ne profitaient visiblement pas du dernier relevé de l'Administration fédérale des douanes sur les exportations horlogères en octobre.

Le front conjoncturel demeurait sinon clairsemé, à l'exception d'une stagnation du chômage en France au troisième trimestre.

A 09h12, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 0,54% à 8764,88 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,94% à 1354,25 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,56% à 10'255,21 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls trois ne s'inscrivaient pas en rouge.

Les poids lourds défensifs se retrouvaient ainsi bien seuls à tenter de contenir une chute plus marquée. Novartis et Nestlé s'enrobaient ainsi de 0,3% chacun. Sandoz et son partenaires bostonien Pear Therapeutics débutent la commercialisation du Reset contre les abus de substances, pour lequel ils disposent depuis avril déjà du feu vert du gendarme américain des médicaments. Roche en revanche perdait 0,3%.

Swisscom, considérée également comme défensive à défaut de poids lourd, se maintenait tout juste à l'équilibre.

Julius Bär (-5,6%) se distinguait tout en fond de classement. Le gestionnaire de fortune zurichois a vu sa masse sous gestion fondre entre juin et octobre. La rentabilité s'est de surcroît contractée. Credit Suisse (-3,9%) et UBS (-2,4%) n'en menaient pas large non plus.

Le fournisseur d'assistances auditives Sonova cédait 1,4%. Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de Stäfa a pourtant tout juste comblé les attentes des analystes, alors que la rentabilité brute comme nette a clairement manqué le coche.

Panalpina (+5,0%) prenait de la hauteur, après avoir annoncé la veille au soir le retrait en mai prochain du président de son conseil d'administration.

jh/al