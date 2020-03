Bourse Zurich: la tentative de rebond a fait long feu

Zurich (awp) - La Bourse suisse a tenté de repartir de l'avant mardi après les deux journées noires vendredi et lundi, qui avaient vu le SMI perdre respectivement 4% et 5,5%. L'indice vedette de SIX, qui avait bien remonté la pente jusque vers midi, a par la suite vu ses gains s'effriter et il s'est mis à osciller autour de l'équilibre dans la dernière heure de transactions pour finir juste dans le rouge.

A New York, Wall Street cédait un peu de ses gains initiaux, tout en restant dans le vert en matinée. La veille, les indices avaient dégringolé sur fond de krach pétrolier et de crise mondiale du coronavirus: le Dow Jones s'était écroulé de 7,79%, abandonnant plus de 2000 points, et le Nasdaq de 7,29%.

Au rang des nouvelles susceptibles de rassurer les acteurs du marché, Donald Trump a annoncé lundi soir vouloir prendre des mesures pour soulager l'économie américaine et stimuler la croissance face à l'impact du coronavirus, évoquant notamment de possibles coupes dans les taxes salariales ainsi qu'une aide pour les salariés payés à l'heure.

Par ailleurs, les prix du pétrole, qui avaient connu lundi leur pire dégringolade depuis la guerre du Golfe en 1991 en s'écroulant d'environ 25%, repartaient de l'avant après des déclarations du ministre de l'Energie russe, qui s'est dit ouvert à reprendre les négociations avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole après l'échec d'un sommet à Vienne la semaine dernière.

Plusieurs observateurs ont toutefois mis en garde face à un optimisme prématuré, rappelant que la situation restait précaire, l'épidémie du coronavirus ayant déjà fait plus de 4000 morts dans le monde et menaçant toujours de se transformer en pandémie. "Pour l'heure, les acteurs du marché peuvent s'attendre à une volatilité continue et à de fortes variations de prix", a prévenu Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a fini sur un repli minime de 0,01% à 9195,93 points, avec un plus bas à 9150,54 et un plus haut à 9576,04. Le SLI a cédé 0,08% à 1383,44 points et le SPI 0,19% à 11'227,97 points. Sur les 30 valeurs vedettes 17 ont reculé, 12 avancé et Geberit a fini inchangé.

Avec Geberit, la saison des résultats de blue chips s'est poursuivie marquée surtout par les chiffres d'entreprises du marché élargi. Le spécialiste de technique sanitaire a bouclé l'exercice 2019 sur une bonne performance, mais inférieure à celle escomptée par les analystes. Le groupe s'est dit confiant pour 2020 persuadé que le domaine de la construction affiche une meilleure résistance aux aléas de la conjoncture que les autres secteurs économiques.

Temenos (-2,9%), Sonova (-2,8%) et Swisscom (-1,9%) constituent le trio des plus gros perdants du jour.

A l'inverse, Credit Suisse (+2,6%), UBS (+2,4%) et Novartis (+1,75) ont terminé sur le podium.

Les investisseurs ont salué l'annonce par Novartis du lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de jusqu'à 10% sur les trois prochaines années. Les titres seront rachetés par le biais d'une ligne de négoce séparée à la Bourse suisse.

Julius Bär (+0,9%) a aussi rebondi.

Roche (-0,5%) et Nestlé (-1,2%) ont perdu du terrain sur la fin.

Les valeurs du luxe Swatch (+1,2%) et, moins nettement, Richemont (+0,1%) ont repris un peu du poil de la bête.

Sur le marché élargi, Sensirion (+12,7%), Galenica (+2,3%), Rieter (+0,9%), Huber+Suhner (+0,3%), VP Bank (+0,3%) et Schweiter (-1,9%) ont toutes publié leurs résultats annuels et Aryzta (+5,5%) des chiffres semestriels.

Flughafen Zürich (-7,0%) a fait état d'une solide hausse de son bénéfice l'an dernier. La direction a cependant relevé que l'exploitant du tarmac de Kloten est actuellement frappé de plein fouet par les conséquences de la crise du coronavirus sur le tourisme et les transports aériens.

rp/lk