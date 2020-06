Bourse Zurich: la tentative de rebond fait long feu en fin de séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge vendredi. Au lendemain d'un fort recul dans le sillage de commentaires mitigés du président de la Fed mercredi et des craintes d'une nouvelle vague de la pandémie aux Etats-Unis, la tentative de rebond qui a vu les indices évoluer dans le vert une bonne partie de la journée n'a pas tenu, les cours fléchissant à nouveau dans la dernière demi-heure de transactions.

A New York, Wall Street, qui avait fortement chuté la veille, avait ouvert sur un net rebond aussi, mais tendait à voir son élan se tarir en matinée.

"C'est une réaction classique après les énormes pertes d'hier", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com à propos du rebond initial. "Cela s'inscrit également dans la logique d'un marché actions où les investisseurs ont tendance à acheter après une chute (certaines chutes étant plus lourdes que d'autres)", a-t-il ajouté.

La prudence restait toutefois de mise pour les acteurs du marché, qui s'attendent à un long chemin vers la reprise économique, comme l'ont rappelé mercredi les perspectives de la banque centrale américaine (Fed).

Sur le front sanitaire, la hausse du nombre de cas de malades du Covid-19 dans plusieurs Etats américains, comme le Texas, la Caroline du Sud ou l'Arizona, après la réouverture de leur économie suscitait également de nombreuses interrogations.

"Si la découverte de nouveaux cas mérite notre attention, cela ne veut pas dire que la seconde vague du virus que l'on redoute est déjà là ni que des mesures de confinement destructrices pour l'économie sont imminentes aux Etats-Unis", a rassuré Art Hogan de National.

Le SMI a terminé en baisse de 0,33% à 9796,37 points, avec un plus bas à 9723,89 inscrit en début de séance et un plus haut à 9913,90. En rythme hebdomadaire, l'indice phare de la place zurichoise a chuté de 3,9%. Le SLI a cédé 0,18% à 1462,40 points et le SPI 0,34% à 12'124,97 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé, 11 avancé et Swiss Life a fini à l'équilibre.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+3,3%), flanquée de Temenos (+1,8%) et Richemont (+0,9%).

Le groupe genevois a annoncé que sa directrice RH quittait avec effet immédiat le comité de direction. Elle continuera cependant à assumer la direction des ressources humaines, a-t-il précisé à AWP.

La porteur Swatch (+0,1%) a aussi fini du bon côté de la barre.

Dans le camp des perdants, Alcon (-1,7%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Vifor (-1,3%) et Novartis (-1,1%).

Nestlé (-0,7%) a aussi perdu des plumes. La multinationale veveysane avait dévoilé jeudi soir ses projets pour sa filiale Waters. Le groupe entend se concentrer davantage sur les marques internationales et haut de gamme, visant pour 2025 la neutralité carbone pour l'ensemble du portefeuille d'eau en bouteille.

Roche (+0,1%) a par contre grignoté un peu de terrain.

Les bancaires UBS (-0,6%), Julius Bär et Credit Suisse (chacune -0,1%) ont aussi abandonné du terrain.

Boris Collardi, directeur général (CEO) du groupe bancaire Julius Bär de 2009 à 2017, se retrouve dans le collimateur de la justice. Le Ministère public zurichois s'est mis en action après avoir reçu une plainte pénale contre le financier et d'autres responsables de la banque.

Au niveau du marché élargi, Ina Invest, filiale d'Implenia (-7,9%), a terminé son premier jour de cotation à 22,20 francs suisses, un peu en-dessous de son prix d'émission de 22,42 francs suisses.

Veraison, principal actionnaire d'Aryzta (-3,1%) est mécontent de la tenue, à son avis, tardive de l'assemblée générale extraordinaire du boulanger industriel mi-août. Le fonds d'investissement reproche notamment au groupe en difficulté de vouloir boucler dans l'urgence sa restructuration.

Le spécialiste schaffhousois des solutions d'emballages SIG Combibloc (-0,5%) a annoncé un vaste refinancement de sa dette. L'offre et l'émission des emprunts doivent être finalisées le 18 juin.

Stadler Rail (+1,0%) livrera aux Chemins de fer rhétiques (RhB) 20 compositions supplémentaires du type "Capricorn". L'ordre de la compagnie grisonne, qui se monte à 172,9 millions de francs suisses, représente une option liée à un contrat initial de 2016 portant sur 36 trains.

rp/buc