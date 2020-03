Bourse Zurich: la tentative de rebond soutenue par Wall Street sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse a tenté un rebond lundi après la chute de la semaine passée. Le SMI, qui s'était approché des 10'150 points en tout début de séance, a par la suite reperdu son élan et est même passé au rouge en tout début d'après-midi, pour se mettre à évoluer un peu au-dessus de l'équilibre avant de grimper à nouveau dans le sillage de Wall Street.

A New York en effet, Wall Street, qui avait alterné de brusques changements de direction au début, optait nettement pour le vert en matinée après sa pire semaine depuis la crise de 2008. Les investisseurs misent sur des interventions des banques centrales pour contrer les effets négatifs de la crise du coronavirus sur l'économie, selon des courtiers.

"La véritable inquiétude", a estimé Patrick O'Hare de Briefing, réside peut-être "dans l'empressement des banques centrales à se déclarer prêtes à agir si nécessaire". Vendredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a notamment pris l'initiative inhabituelle de publier un communiqué assurant que l'institution utiliserait les outils à sa disposition pour soutenir l'économie.

Le SMI a fini sur un gain de 1,22% à 9960,83 points, avec un plus haut à 10'136,623 et un plus bas à 9790,42. Le SLI a gagné 1,17% à 1517,76 points et le SPI 1,25% à 12'046,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Le podium du jour se compose de Vifor (+3,0%), Geberit (+2,7%) et Zurich et Kühne+Nagel (chacun +2,6%).

Les autres assureurs ont aussi eu le vent en poupe: la fondation de placement Swiss Life (+2,0%) compte rouvrir au printemps son groupe "Immobilier Suisse Age et Santé" aux institutions suisses de prévoyance. Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours et Morgan Stanley augmenté l'objectif et confirmé "underweight".

Vontobel a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re (+1,7%) et confirmé "buy". L'analyste maintiendra sa recommandation d'achat aussi longtemps que le rendement du dividende s'établira au-delà de 6% et que la capitalisation demeurera confortable.

Dans le camp des poids lourd Nestlé (+1,7%) n'a pas souffert d'une réduction d'objectif par Jefferies qui a confirmé "hold". Les ventes ont augmenté l'an dernier et la direction a fait ses preuves selon l'analyste qui a toutefois souligné que la valorisation élevée du titre et les taux de croissance escomptés ne justifient pas une recommandation d'achat.

Les deux autres poids lourds Roche (+1,6%) et Novartis (+1,9%) ont aussi soutenu l'indice, sans information spécifique.

Adecco (-2,8%) a terminé lanterne rouge derrière Richemont (-1,6%) et AMS (1,3%).

Dans le camp du luxe, Swatch (-1,0%) a souffert d'une baisse d'objectif de cours et confirmation de recommandation "neutral" par Credit Suisse. L'analyste pense que le 1er semestre 2020 sera caractérisé par de fortes réductions des stocks. Il a abaissé ses estimations de bénéfice opérationnel 2020 et 2021 de respectivement 25% et 3% pour prendre en compte la forte influence négative de la crise du coronavirus et le raffermissement du franc.

Credit Suisse a rétrogradé Adecco à "underperform" de "outperform" et fortement réduit l'objectif de cours. Les spécialistes s'attendent à ce que la branche soit exposée à des défis structurels, liés entre autre à l'automatisation. Concernant Adecco, ce sera plutôt l'évolution du marché qui sera décisive et elle pourrait limiter ses perspectives de croissance à moyen terme.

Les bancaires Credit Suisse (-1,0%), UBS (-0,8%) et Julius Bär (-0,4%) font aussi partie des perdants.

Sur le marché élargi, Emmi (+5,1%) a profité d'une infime progression de la rentabilité opérationnelle l'année dernière, alors que le résultat net a reculé en raison d'éléments exceptionnels. Les actionnaires profiteront tout de même d'un dividende plus généreux.

Bobst (-4,4%) a vu sa rentabilité écornée par la baisse de l'utilisation de ses capacités et la pression accrue sur les marges, mais également par un mix produit peu favorable. Le groupe vaudois a néanmoins limité les dégâts. L'épidémie de coronavirus affecte déjà les activités en 2020.

rp/jh