Bourse Zurich: le SMI a fini dans le vert, malgré la peur du virus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de jeudi en léger rebond, quand Wall Street évoluait dans le rouge. La Chine a annoncé plus de 15'000 contaminations et 242 morts supplémentaires par le coronavirus, suscitant de vives inquiétudes. Nestlé a aussi pesé sur l'indice phare de la place helvétique.

"Le vrai problème est qu'il devient de plus en plus clair que la Chine, la deuxième plus grande économie mondiale, va être durement affectée par le coronavirus et pourrait ne pas rebondir aussi vite qu'anticipé", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

La Commission européenne a mis en garde sur le fait que l'épidémie est désormais susceptible de peser sur l'activité de la zone euro, alertant notamment sur l'état de l'industrie allemande, "particulièrement exposée".

En Suisse, le taux de chômage au sens du BIT a reculé à 3,9% au quatrième trimestre 2019. La population active occupée a quant à elle progressé de 0,9%. En France, le taux de chômage est tombé à 8,1%, son plus bas niveau depuis fin 2008.

Aux Etats-Unis, l'inflation a grimpé de 0,1% en janvier sur un mois et se révèle inférieure aux attentes.

Le Swiss Market Index (SMI) a fini en infime hausse de 0,03% à 11'092,35 points, son plus haut du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) a grappillé 0,07% à 1705,51 points. Le Swiss Performance Index (SPI) a en revanche reculé de 0,22% à 13'343,87 points. Parmi les valeurs vedettes, treize ont fini dans le vert et 17 dans le rouge.

Logitech (-5%) a terminé dernier, plombé par une recommandation à la vente émise par UBS.

Le géant agroalimentaire Nestlé (-2,2%) a peiné, après un petit faux pas en termes de croissance.

Les valeurs du luxe ont aussi souffert: Swatch a cédé 0,9% et Richemont 0,4%.

Swisscom (-0,4%) s'est désengagé complètement d'Admeira, la plateforme de commercialisation publicitaire détenue jusqu'alors à parts égales avec Ringier.

Les bancaires ont pris des directions opposées, à l'image de leur évolution de la journée. Julius Bär (-1,1%) et UBS (-0,2%) ont clôturé dans le rouge, tandis que Credit Suisse a grignoté 0,2%. Le bénéfice annuel a gonflé de près de 70% en 2019 mais l'ultime partiel de 2019 s'est avéré plus poussif que prévu.

En tête des valeurs vedettes, le chimiste de spécialités Clariant s'est apprécié de 4%, après avoir rendu une copie plus ou moins conforme aux attentes en 2019 et annoncé un plan de suppressions de postes.

Juste derrière, le développeur de logiciels bancaire Temenos (+1,9%) a annoncé hier une performance de choix au quatrième trimestre 2019.

Zurich Insurance (+1,8%) a fini troisième, après avoir publié une performance annuelle certes contrastée, mais conforme dans l'ensemble aux prévisions.

Le poids lourd pharmaceutique Roche (+1,7%) a soutenu plus fortement l'indice que son homologue Novartis (+0,2%).

Sur le marché élargi, le concocteur de produits structurés Leonteq a gagné 0,6% dans la foulée d'une performance annuelle au moins conforme aux projections. Le transformateur de produits carnés et traiteur industriel Bell a décollé de 6,2% après avoir limité la casse sur l'exercice écoulé.

Le groupe bancaire Valiant a avancé de 1,4% suite à une copie 2019 propre.

Meyer Burger (-5,4%) a fait les frais d'un avertissement sur résultats.

