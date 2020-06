Bourse Zurich: le SMI à la reconquête des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sa progression mardi à l'approche de la mi-journée. Au lendemain du férié de Pentecôte, son indice phare SMI était reparti à la conquête des 10'000 points, un niveau inédit depuis début mars. La perspective du redémarrage progressif de l'économie semble avoir pris le dessus sur les inquiétudes liées aux tensions sino-américaines et aux émeutes aux Etats-Unis dans le sillage de manifestations contre les brutalités policières.

"Le principal point d'attention" parmi les investisseurs "semble encore être la perspective à long terme d'un assouplissement des confinements" ce qui commence à se traduire dans les statistiques qui "font apparaître une amélioration graduelle", indique Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets.

L'optimisme liée à cette stabilisation de l'activité économique fait passer au second plan non seulement les craintes d'un risque d'une deuxième vague de coronavirus générée par des déconfinements trop rapides, mais également les tensions fortes qui agitent les États-Unis.

Entre les relations toujours très houleuses avec Pékin et les manifestations contre les brutalités policières, la première économie mondiale est soumise à rude épreuve.

En France, le gouvernement anticipe désormais une chute du produit intérieur brut de 11% cette année - contre 8% jusqu'ici - selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui évoque un "choc économique extrêmement brutal".

En Suisse, le commerce de détail a souffert en avril des mesures de confinement. Les chiffres d'affaires du secteur se sont effondrés d'un cinquième en comparaison annuelle. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour l'industrie a rebondi à 42,1 points en mai mais demeure inférieur au seuil de croissance.

Sur le coup de 10h35, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 1,08% à 9937,77 points, après avoir marqué un plus haut à 9965,86 points. Le Swiss Leader Index (SLI) bondissait de 1,34% à 1480,37 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,87% à 12'353,08 points. Sur les 30 principales valeurs vedettes, 22 gagnaient du terrain et huit en cédaient.

Nestlé (+0,3%) a subi un revers devant le Tribunal d'arrondissement de La Haye dans un conflit opposant le numéro un mondial de l'alimentation à son concurrent Impossible Foods et concernant sa marque "incredible burger"

Roche (+0,1%) évoluait également en retrait du marché, après avoir vu son objectif de cours relevé par Vontobel, qui réaffirme son invitation à s'engager dans le titre (buy) après l'homologation aux Etats-Unis six mois plus tôt qu'attendu de Tecentriq/Avastin contre le cancer du foie.

Son coreligionnaire Novartis (+0,2%) avait repris du poil de la bête, après avoir tenu la lanterne rouge dans les premiers échanges.

Temenos (-0,4%) a conclu un accord de licence avec le groupe indien HCL Technologies. Une opération saluée par Vontobel, qui a dans la foulée relevé l'objectif de cours et continue de préconiser l'achat du titre (buy). Le développeur de logiciels genevois a par ailleurs vu sa recommandation sabrée par Deutsche Bank, qui passe à "hold" en prévision des difficultés attendues pour le secteur.

Swiss Life (+3,4%) projette de lancer une nouvelle solution de placement dans les biens immobiliers industriels et logistiques. L'objectif en termes de volumes a été fixé à un milliard d'euros.

Lafargeholcim (+3,5%) a vu son objectif de cours relevé par JPMorgan, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (overweight). La banque américaine estime que la demande de la branche devrait profiter des mesures fiscales.

Barclays a raboté l'objectif de cours de SGS (+0,6%) à 2500 francs suisses, tout en confirmant sa recommandation "equal weight", pour prendre en compte la baisse attendue des recettes en raison de la crise de coronavirus.

Sur le marché élargi, le groupe Burckhardt Compression (+6,7%) a bouclé son exercice décalé 2019/20 sur un net recul des entrées de commandes, mais s'attend à maintenir sa rentabilité pour l'année en cours malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire.

Bâloise (+4,4%) a finalisé fin mai l'acquisition du portefeuille d'assurance dommages d'Athora Belgium, une opération devisée à 60 millions d'euros annoncée en novembre dernier.

Santhera (+3,8%) indique que son partenaire américain Reveragen a bouclé son étude étendue de phase IIa sur le vamorolone contre la myopathie de Duchenne sur des résultats encourageants.

