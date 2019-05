Bourse Zurich: le SMI à nouveau sous la barre des 9700 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait nettement dans le rouge mardi à l'approche de la mi-journée. Après une ouverture en hausse ténue, son indice phare SMI a rapidement glissé en territoire négatif et évoluait proche de son plus bas, en dessous de la barre symbolique des 9700 points.

Les principaux indices européens évoluaient également dans le rouge, après l'enthousiasme de la veille suite à la percée moins importante que prévu des partis populistes lors des élections européennes.

Toutefois, la reprise des cotations à New York et Londres devrait donner "un coup de fouet aux marchés de la zone euro", estime un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les tractations pour désigner les nouveaux dirigeants des institutions européennes vont commencer mardi entre les chefs d'Etat et au Parlement européen, engagés dans une lutte de pouvoir à l'issue incertaine.

Même si le scrutin de dimanche a été accueilli "par un désintérêt poli" par les marchés, "cette journée sera certainement cruciale pour la répartition des postes" au niveau européen, a observé un spécialiste de Saxo Banque.

La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a accéléré en avril, selon des chiffres publiés mardi par la Banque centrale européenne (BCE) guettés comme un signe de santé économique.

En France, l'indice de confiance des ménages est reparti à la hausse en mai après un mois d'avril stable, les craintes sur le chômage étant nettement moins fortes qu'en début d'année.

En Allemagne, le moral des consommateurs devrait très légèrement baisser en juin sur fond d'une détérioration continue des perspectives de croissance.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,6% au premier trimestre. Le commerce extérieur a évolué en ordre dispersé au mois d'avril, avec des exportations en baisse et des importations en hausse, pour un solde positif de 1,91 milliard de francs suisses.

Sur le coup de 10h40, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,45% à 9669,13 points, proche de son plus bas du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) reculait dans les mêmes proportions à 1480,58 points, et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,41% à 11'697,71 points. Sur les 30 principales cotations, 25 cédaient du terrain et seules cinq en gagnaient.

Après s'être maintenu du bon côté de la barre, Sika (-0,2%) avait glissé dans le rouge. Le chimiste du bâtiment a ouvert un site de production d'adjuvants pour béton au Qatar, un marché jugé intéressant en raison des investissements considérables réalisés dans les infrastructures, avec de nombreux projets importants. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours.

Dans la famille des poids lourds, Roche et Nestlé (-0,7% chacun) pesaient sur l'indice, alors que Novartis (+0,2%) continuait à se maintenir de justesse à flot. Le dernier nommé a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, qui confirme sa recommandation d'achat du titre.

Les valeurs du luxe Richemont (-0,6%) et Swatch (-0,9%) évoluaient en territoire négatif. Les exportations horlogères se sont contractées de 0,4% en avril, à 1,75 milliard de francs suisses. La baisse de la demande au Royaume-Uni a notamment tiré les statistiques vers le bas. Du côté des analystes, on pointe du doigt une base de comparaison défavorable et le litige sino-américain.

Les bancaires Credit Suisse (-0,9%), UBS et Julius Bär (-0,8%) étaient également dans le wagon de queue, alors que le gestionnaire d'actifs Partners Group (-1,3%) écopait de la lanterne rouge, sans nouvelle particulière.

Parmi les rares rescapés, Vifor (+1,1%) tirait son épingle du jeu, devant AMS et Temenos. Le développeur de logiciels bancaires genevois a vu son objectif de cours substantiellement relevé par HSBC, qui a revu à la hausse ses perspectives à long terme et confirme sa recommandation d'achat du titre (buy).

Sur le marché élargi, Newron s'effondrait de plus de 11% après avoir dévissé de près de 18% dans les premiers échanges. Le laboratoire voit ses projets d'études cliniques avancées contre la schizophrénie gelés par la FDA.

Les groupes industriels Burckhardt Compression (-2,2%) et Dottikon ES (-6,2%) étaient à la peine, après la publication des résultats de leur exercice décalé 2018/19 (clos fin mars).

A l'autre extrémité du classement, le prestataire de services financiers Valartis (+3,9%) a annoncé un programme de rachat d'actions portant sur près de 400'000 titres, soit un peu plus de 7% du capital-actions enregistré.

Stadler (-0,2%) ne profitait pas de l'annonce d'une énième commande, cette fois de 26 rames de sa gamme Flirt en Slovénie. Le fabricant de matériel ferroviaire a par ailleurs nommé Markus Bernsteiner pour succéder à Markus Sauerbruch à la tête de son site d'Altenrhein.

buc/jh/ck