Bourse Zurich: le SMI accélère, alors que les écarts se creusent

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait la cadence mardi à l'approche de la mi-journée, alors que la session précédente avait déjà été soutenue par les espoirs à l'issue du G20 d'assister à des avancements dans la saga commerciale sino-américaine. L'indice phare de la place zurichoise avait renoué avec la barre des 10'000 points, récemment titillée ces derniers temps en séance, mais jamais encore en clôture.

Les écarts entre gagnants et perdants se creusaient toutefois, tandis que s'équilibraient le nombre de sociétés de part et d'autre de l'équilibre.

Sur le front conjoncturel, les détenteurs de capitaux pourront se concentrer sur les chiffre d'affaires du commerce de détail en mai et les immatriculations de voitures en juin en Allemagne, ainsi que sur les prix à la production et à l'importation en zone euro en mai. La France a d'ores et déjà fait le point sur son déficit budgétaire, qui s'est creusé fin mai à près de 30 milliards d'euros.

A 10h42, le Swiss Market Index (SMI) s'adjugeait 0,32% à 10'001,51 points, après avoir atteint 10'016,65 points. Le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,05% à 1532,93 points. Le Swiss Performance Index (SPI) engrangeait 0,40% à 12'106,21 points. Sur les 30 principales valorisations, 13 progressaient, 15 reculaient et Givaudan comme Vifor restaient de marbre.

Poids lourd défensif par excellence, la multinationale alimentaire Nestlé (+1,2%) emmenait le peloton, épaulé par le réassureur Swiss Re (+1,2%).

Novartis (+1,0%) a finalisé la reprise au japonais Takeda des droits sur le médicament ophtalmique Xiidra, moyennant un versement initial de 3,4 milliards de dollars. La filiale Sandoz du mastodonte pharmaceutique rhénan lance par ailleurs la commercialisation dans 13 pays européens d'une version générique du médicament oncologique gefitinib.

Le bon de jouissance Roche prenait 0,3%, dans la foulée d'une étude sectorielle de Bryan Garnier sur la pharma.

Un temps en verve, les valeurs du luxe Richemont (-0,5%) et surtout Swatch (-1,4%) s'effondraient.

UBS (-0,7%) reste sous enquête de la Comco dans le dossier de manipulation du Libor en yens, alors que ses homologues britannique Lloyds et néerlandais Rabobank ont conclu des accords à l'amiable pour quelques centaines de milliers de francs suisses. La banque aux trois clés perdait toutefois moins de terrain que son homologue aux deux voiles, Credit Suisse abandonnant 1,2%.

La lanterne rouge échoyait temporairement à Logitech, qui s'effritait de 1,8%.

Sur le marché élargi, Stadler Rail s'adjugeait 1,3%, après la confirmation d'un gros contrat pour des rames Flirt Akku en Allemagne, représentant près de 670 millions de francs suisses.

A l'inverse, Cembra Money Bank lâchait 1,3%, après avoir placé 1,2 million de ses propres actions ainsi que des emprunts convertibles pour 250 millions de francs suisses pour financer le rachat de Cashgate. Standard & Poor's a dégradé la perspective pour la capacité d'endettement du spécialiste du crédit à la consommation, saluant toutefois une acquisition stratégique.

Sulzer (-0,9%) se renforçait dans les services pour turbines avec une modeste acquisition en Ecosse.

Airopack (inchangé) a rendu une version définitive de ses pertes sur l'exercice dernier, dont l'exactitude n'a toutefois pas pu être confirmée par son réviseur aux comptes.

jh/al