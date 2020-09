Bourse Zurich: le SMI accélère la cadence

Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait de l'entrain lundi à l'approche de la mi-journée, à l'instar de ses homologues européennes. Wall Street étant fermée en raison d'un jour férié, les investisseurs s'intéressaient davantage aux marchés européens, même si en Suisse la séance était relativement calme.

"New York étant fermé pour cause de jour férié, les investisseurs pourraient être tentés de se rabattre sur les valeurs européennes considérées comme plus cycliques", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

La conjoncture semblait également porter les marchés actions. "Alors que l'incertitude demeure quant aux risques croissants pour l'emploi et à l'assèchement des mesures de relance, de nombreux investisseurs semblent spéculer sur le fait que l'économie européenne pourrait être plus résistante que d'autres zones économiques", ont souligné dans une note les analystes d'Activtrades.

L'annonce de politique monétaire jeudi de la Banque centrale européenne - les intervenants s'attendant à un ton accommodant et des mesures de relance de la part de la présidente de la BCE Christine Lagarde - soutenait également le moral.

A la Bourse suisse, les indices poursuivaient leur hausse. Le SMI accélérait de 1,01% à 10'255,34 points, le SLI montait de 1,2% à 1561,10 points et le SPI gagnait 0,94% à 12'745,22 points.

La totalité des valeurs vedettes montait, emmenées par Temenos (+4,1%), Lonza (+2,9%) et Logitech (+2,2%).

Swiss Life (+1,9%) et Zurich Insurance (+1,1%) progressaient aussi, portés par des commentaires positifs de JP Morgan.

Le spécialiste de l'assurance-vie a vu son objectif de cours relevé à 350 francs suisses et la recommandation du titre remontée d'un cran à "neutral". Les analystes de la banque américaine ont aussi augmenté l'objectif de cours de Zurich Insurance à 390 francs suisses, tout en maintenant la recommandation à "overweight".

Novartis (+0,8%) était également recherché par les investisseurs. Le laboratoire pharmaceutique a observé une réduction des taux d'exacerbation de l'asthme plus marquée avec un dosage élevé de son Enerzair Breezhaler qu'avec un dosage moyen, en administration quotidienne unique dans les deux cas sur une période de 52 semaines.

Roche (+0,7%) suivait le mouvement haussier. Le laboratoire bâlois a obtenu de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) l'homologation de l'anti-cancéreux Gavreto (pralsetinib) pour le traitement chez l'adulte d'un certain type de cancer du poumon.

Le troisième poids lourd de la cote Nestlé (+0,2%) avançait plus modestement.

Le marché élargi évoluait également dans le vert. Burkhalter (stable) était pénalisé par les investisseurs, après avoir vu sa rentabilité se dégrader fortement au premier semestre. Alors que les ventes se sont légèrement tassées, le réseau d'installateurs électriques a dégagé un bénéfice net en chute de 81,3% à 1,6 million de francs suisses.

Medacta (+1,3%) rebondissait. La société tessinoise a inscrit sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 9,7 millions d'euros, en recul de 14% sur un an. La rentabilité s'est érodée de concert avec les recettes, déjà publiées mi-juillet.

Parmi les autres titres du SPI à afficher des évolutions notables figuraient Blackstone Resources (-3,6%) et Aevis (-2,5%), ainsi que Pierer Mobility (+7,2%) et Molecular Partners (+6,1%).

al/ol/vj