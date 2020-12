Bourse Zurich: le SMI accélère, porté par la ratification du plan de relance US

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait la cadence lundi en fin de matinée, reprenant son souffle après avoir été fermée depuis jeudi dernier en raison des fêtes de Noël. La ratification du plan de relance américain par le président Donald Trump et l'accord sur le Brexit ont rassuré les investisseurs dans un marché tournant au ralenti avant le passage à la nouvelle année.

Le locataire de la Maison Blanche a finalement ratifié dimanche soir, après des jours de résistance, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars adopté lundi dernier au forceps par le Congrès américain. Le président sortant a également signé dans la foulée la proposition de loi de financement de l'Etat fédéral, ce qui permet d'éviter la fermeture mardi des services publics.

Jeudi à la veille de Noël, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu, après des négociations éreintantes, un accord historique sur leurs futures relations commerciales, qui leur permettra d'éviter le choc dévastateur d'un "no deal" pour leurs économies en fin d'année. Cette annonce a été perçue comme un "soulagement" par les marchés qui peuvent clore un "chantier" de plus, ont estimé les analystes d'IG.

Concernant la pandémie de coronavirus, les investisseurs semblaient rassurés par l'éventualité que les vaccins seraient également efficaces contre les nouvelles variantes du Covid-19, alors que la découverte de mutations du coronavirus avait tenu la semaine dernière les marchés en haleine, selon Emden Research.

A 10h41 à la Bourse suisse, le SMI accélérait de 1,23% à 10'541,29 points, après avoir terminé mercredi dernier en progression d'à peine 0,08%. Le SLI gagnait 1,05% à 1664,63 points et le SPI progressait de 1,12% à 13'140,93 points.

Seule "blue chips" à faire l'actualité, Clariant (+4,1%) restait vissée en tête de classement. Sabic, principal actionnaire du chimiste bâlois, veut être rémunéré malgré la pandémie de Covid-19. Le groupe saoudien a déposé une requête pour l'assemblée générale du 7 avril, demandant que le groupe rhénan verse un dividende spécial de 2 francs suisses par action.

Novartis (+2,4%), Lonza (+2,1%) et Temenos (+1,7%) suivaient juste derrière, sans information particulière.

Les deux autres poids lourds de la cote Nestlé (+0,9%) et Roche (+1,3%) se trouvaient en milieu de peloton.

Parmi les seules valeurs à reculer se trouvaient Julius Bär (-0,2%) et UBS (-0,2%), alors que la troisième valeur bancaire Credit Suisse (+0,5%) se maintenait dans le vert.

Le marché élargi était vierge de toute information d'entreprise. Des mouvements notables étaient enregistrés par Polyphor (-3,1%) et Perfect Holding (-2,8%), ainsi qu'Addex (+21,6%) et Asmallworld (+9,1%).

al/vj