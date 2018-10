Bourse Zurich: le SMI accentue ses pertes à mi-séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse accentuait ses pertes lundi à l'approche de la mi-séance, à l'image des autres places financières européennes, après le rebond intervenu vendredi. Les valeurs cycliques et financières pesaient tout particulièrement sur l'indice des valeurs vedettes SMI, qui passait sous la barre des 8600 points.

Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, tout comme la remontée des rendements des emprunts d'Etat américains continuaient de peser sur les marchés des actions. A ce contexte déjà instable sont venues s'ajouter les tensions entre l'Arabie saoudite et les puissances occidentales après la disparition du journaliste dissident Jamal Khashoggi.

Le président américain Donald Trump a assuré samedi que Washington infligerait à l'Arabie saoudite une "punition sévère" si son implication - qu'elle dément - dans la disparition du journaliste, qui vivait en exil aux Etats-Unis, était établie. Les retombées de cette affaire ont fait souffler un vent de panique sur la Bourse de Riyad, qui a dévissé dimanche, et font grimper les cours du pétrole.

Vers 11h15, l'indice des valeurs vedettes Swiss Market Index (SMI) affichait un repli de 0,57% à 8611,13 points, après avoir entamé la première séance de la semaine en baisse de 0,29%. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait de son côté 0,82% à 1373,53 points et le Swiss Performance Index (SPI) abandonnait 0,63% à 10'168,35 points. Parmi les 30 valeurs du SLI, seules deux actions, Swisscom (+0,5%) et Swiss Re (+0,1%) parvenaient à afficher quelques gains.

Après avoir ouvert en légère hausse, Roche se repliait de 0,3%. Le groupe pharmaceutique bâlois a annoncé le lancement commercial de nouveaux kits d'analyse oncologique offrant les réactifs et les logiciels nécessaires aux laboratoires pour déterminer les caractéristiques génomiques de tumeurs solides par le biais d'un seul flux d'ADN. Il a aussi revendiqué un succès en phase III sur le Kadcyla, déjà commercialisé depuis 2013.

Les autres poids lourds Nestlé et Novartis reculaient respectivement de 0,4% et 0,1%. En recul de plus de 3,2%, AMS héritait une nouvelle fois de la lanterne rouge, sans informations particulières, après avoir cependant bondi de plus de 4% vendredi.

UBS (-0,8%) a annoncé avant l'ouverture du marché avoir finalisé l'acquisition des activités de banque privée de son homologue suédois Nordea au Luxembourg, annoncée en janvier dernier. Credit Suisse (-1%) était également pression, tout comme les cycliques ABB (-1,8%) Lonza (-2,3%) et Schindler (-1,9%)

Sur le marché élargi, Santhera s'envolait de 9,3% après avoir a indiqué être en passe de décrocher en Europe le statut de médicament orphelin pour POL6014 dans l'indication contre la fibrose kystique.

Ceva Logistics reculait chutait de 3,6% après un abaissement de recommandation de la part de Deutsche Bank à "hold", contre "buy" précédemment.

vj/jh