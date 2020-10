Bourse Zurich: le SMI achève sa course du jour sous les 10'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait encore ouvert dans le vert, a terminé sur une note négative mercredi. Le SMI, qui, après avoir inscrit un plus haut du jour en début de matinée, s'était tenu plus ou moins proche de l'équilibre jusqu'en tout début d'après-midi, avant de plonger sous la barre des 10'200 points, un niveau sous lequel il a fini.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, plus optimiste sur de nouvelles mesures de relance après le soutien de Donald Trump à une extension de l'aide au secteur aérien et à de nouveaux chèques pour les Américains. La veille, le président avait ordonné l'interruption immédiate des discussions avec les démocrates, ce qui avait fait plonger les indices.

Mais dans la soirée, il avait appelé le Congrès à passer "immédiatement" de nouvelles mesures pour prolonger les aides aux salariés du secteur aérien et aux petites entreprises et s'était aussi dit en faveur de nouveaux chèques de 1200 dollars pour les ménages américains.

Le SMI a terminé en recul de 0,44% à 10'1897,88 points, avec un plus bas à 10'158,19 et un plus haut à 10'268,25. Le SLI a cédé 0,08% à 1564,15 points et le SPI 0,38% à 12'721,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont reculé et 17 progressé.

Sika (+2,7%) précède Sonova (+2,5%) et AMS (+2,1%) sur le podium.

Jefferies a relevé l'objectif de cours des actions Sonova et Sika, confirmant "hold" pour le premier et "buy" pour le second.

Le fabricant d'appareils auditifs a confirmé ses objectifs à moyen terme lors de la journée des investisseurs, conforté par la robustesse de la demande, a notamment relevé l'analyste qui estime que la valorisation de l'action reste correcte.

Le chimiste de la construction devrait avoir profité d'une amélioration des revenus au 3e trimestre, selon l'analyste qui note toutefois qu'il y a des vents contraires au niveau des devises et que les risques sur la conjoncture mondiale n'ont pas disparu.

Deutsche Bank et Baader Helvea ont relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+2,0%), le premier confirmant "sell" et le second "buy". Le pessimiste estime notamment que la forte valorisation du titre et une politique d'allocation de capital pas très claire ne plaident pas en faveur du groupe. L'optimiste relève que la direction avait mis en route un programme d'efficience avant la crise du coronavirus et que le groupe s'est bien défendu durant la pandémie.

A la veille des chiffres d'affaires sur neuf mois de Givaudan (+1,3%), UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste estime que le secteur s'est comme prévu redressé au 3e trimestre. Il a ajouté que les risques liés à la pandémie et à la présidentielle américaine subsistent et que dans ce contexte, Givaudan continue d'être l'un des meilleurs choix en matière de produits chimiques de consommation.

Du côté des perdants, Temenos (-2,1%) a fini lanterne rouge derrière Swiss Re (-2,0%) et Lonza (-1,6%).

Swiss Life (-1,5%) et Zurich (-1,4%) ont également perdu pas mal de terrain. Selon des courtiers, les assureurs ont souffert des craintes liées aux dégat que l'ouragan Delta est susceptible de causer.

Les bancaires Julius Bär (-0,2%) et UBS (-0,1%) ont également perdu du terrain, alors que Credit Suisse (+0,2%) s'est redressé dans l'après-midi et a repris un peu d'altitude.

Les poids lourds pharma Novartis (-1,1%) et Roche (-1,0%) ont pesé sur l'indice. Nestlé (-0,4%) a un peu mieux résisté.

Sur le marché élargi, Dufry (+8,4%) a profité d'un relèvement de recommandation à "hold" de "sell" par l'allemand Mainfirst qui a aussi nettement augmenté l'objectif de cours. Avec l'engagement d'Advent et d'Alibaba dans l'augmentation de capital, Dufry a gagné deux actionnaires importants et forts, a commenté l'analyste.

Kudelski (+2,7%) a annoncé une collaboration avec l'allemand TÜV Rheinland, spécialisé dans l'audit de systèmes de sécurité et de solutions analogues. Cette collaboration doit permettre de mieux protéger les activités et les données de TÜV. Les détails financiers de l'accord ne sont pas précisés.

Flughafen Zürich (-1,6%) s'est vu attribuer la concession pour la construction et l'exploitation de ce qui deviendra le second aéroport de la périphérie de Delhi: le Noida International Airport. L'exploitant du tarmac de Kloten a signé avec les autorités de l'Uttar Pradesh un contrat d'une validité de quarante ans.

rp/jh