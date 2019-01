Bourse Zurich: le SMI affiche une nouvelle séance de recul

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a terminé sur une note négative jeudi. Le SMI a perdu du terrain pour la cinquième séance d'affilée, finissant largement sous les 9000 points qu'il avait tenté de repasser la veille. Largement attendue, la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de maintenir le statu quo sur les taux, n'a pas eu de gros effets sur les marchés financiers.

A New York, Wall Street évoluait sur une note divergente en matinée (Dow Jones et S&P 500 en recul, Nasdaq Comp. en hausse). "La saison des résultats pour l'instant s'avère plutôt solide", a souligné Kate Warne d'Edward Jones. "Les investisseurs surveillent particulièrement les prévisions des dirigeants et ces dernières sont certes prudentes mais plutôt positives dans leur ensemble, ce qui apporte du soutien au prix des actions", a-t-elle ajouté.

Toutefois, "ces bonnes nouvelles du côté des entreprises sont atténuées par des nouvelles liées au contexte économique, tout ce qui concerne les négociations avec la Chine en particulier avec par exemple ce matin les commentaires du secrétaire américain au Commerce, ou le fait que Mario Draghi reconnaisse que les risques pesant sur l'économie européenne ont augmenté", a souligné la spécialiste.

Le SMI a terminé en baisse de 0,22% à 8937,39 points, avec un plus bas à 8891,72 et un plus haut à 8975,14. Le SLI a grignoté 0,05% à 1391,41 points et le SPI perdu 0,16% à 10'451,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont reculé et 20 avancé.

Le trio des plus gros perdants se compose de LafargeHolcim (-1,9%), suivi de Novartis (-1,8%) et Schindler (-1,3%).

Le cimentier franco-suisse a souffert après une rétrogradation de la recommandation du titre à "vendre" par UBS qui a aussi raboté l'objectif de cours. L'analyste a réduit ses estimations de bénéfice par action pour l'année en cours et la suivante afin de refléter le tassement de la dynamique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'une hausse du taux d'imposition.

Roche (-1,0%) a aussi reculé alors que le 3e poids lourd Nestlé (+0,5%) a soutenu l'indice après que Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours et confirmé "overweight", anticipant une accélération de la croissance et de la rentabilité et n'excluant pas de bonnes surprises en termes de rémunération des actionnaires. Berenberg a pour sa part porté la recommandation à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. L'analyste calcule notamment que le géant veveysan dispose de 40 à 70 milliards de francs suisses de capitaux, qui ne sont intégrés ni dans le bénéfice ni dans la valorisation.

Roche et Basilea (-0,8% sur le marché élargi) veulent combiner deux de leurs médicaments pour traiter le cancer de la vessie (urothélial). Afin de confirmer l'efficacité de cette thérapie, les deux groupes pharmaceutiques bâlois vont lancer une étude mi-2019.

Kühne+Nagel (-0,7%) a affirmé ne pas avoir l'intention de se laisser entraîner dans la surenchère pour reprendre Panalpina (-3,3% sur le marché élargi).

La volatile AMS (+7,0%) a pris la première place du podium des gagnants, devant Dufry et Sika (chacun +2,2%). Quelques jours après les premiers chiffres du chimiste de la construction, HSBC a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy", intégrant l'acquisition de Parex dans son modèle et estimant que le potentiel haussier du titre est de près de 30%.

Aux bancaires, Credit Suisse et Julius Bär ont pris respectivement 0,5% et 0,9%, alors qu'UBS (-0,1%) a viré au rouge après que Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours et confirmé "reduce". La grande banque a lancé la saison des résultats en Europe, a relevé l'analyste qui a ajouté qu'avant cela déjà, il était apparu que le 4e trimestre 2018 aurait été difficile pour la branche, ce qui s'est exactement avéré. La banque aux trois clés a aussi déçu dans le segment des actions, l'une de ses forces. En matinée, LBBW avait abaissé l'objectif de cours et confirmé conserver.

Dans l'attente d'une disponibilité prochaine de données d'étude de phase III sur l'avacopan, Vifor Fresenius Medical Renal Pharma (+0,7%) et l'américain Chemocentrix ont retiré une demande d'autorisation de distribution conditionnelle en Europe pour ce médicament, basée sur des données obtenues en phase II.

Sur le marché élargi, le spécialiste des systèmes de connectivité électrique et optique Huber+Suhner (+1,7%) a amélioré ses recettes et les entrées de commandes l'année dernière, réalisant une performance quasiment conformes aux attentes du marché.

Belimo (+0,7%) a vu ses ventes progresser dans l'ensemble des régions au cours de l'exercice écoulé.

rp/vj