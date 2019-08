Bourse Zurich: le SMI ancré au-dessus des 9800 points, attentisme de mise

Zurich (awp) - La Bourse suisse était solidement ancrée dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée. Le SMI des valeurs vedettes a refranchi la barre symbolique des 9800 points, dans une fourchette relativement serrée, à l'avant-veille d'un discours très attendu du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire.

L'attention des investisseurs est désormais focalisée sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi, et de la Banque Centrale Européenne (BCE), jeudi.

Les regards se tourneront ensuite vers Jackson Hole, où le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra vendredi un discours susceptible de fournir des indications sur la politique monétaire américaine.

La Fed pourrait décider de baisser ses taux directeurs avant la fin de l'année, après les avoir déjà diminué d'un quart de point de pourcentage fin juillet, pour la première fois depuis 2008.

"Les acteurs de marché devraient être intéressés de savoir s'il y a eu des discussions à propos de la nécessité d'une baisse, et surtout si une baisse plus importante a été envisagée", fait remarquer Michael Hewson, de CMC Markets.

Les intervenants observent également avec inquiétude la situation politique en Italie, où le chef de l'exécutif Giuseppe Conte a annoncé sa démission, plongeant un peu plus le pays dans l'incertitude. Diverses formations doivent proposer la constitution d'un nouveau gouvernement au président Sergio Mattarella, qui pourrait si aucune majorité n'émerge, opter pour un scrutin anticipé.

Vers 10h45, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,55% à 9823,98 point, juste en dessous de son plus haut du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) engrangeait 0,76% à 190,61 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,66% à 11'954,33 points. Parmi les 30 principales cotations, 26 gagnaient du terrain, 3 en cédaient et Swisscom faisait du surplace.

Alcon (-1,5%) tenait toujours la lanterne rouge, après la publication dans la nuit d'une perte nette de 390 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 15 millions un an plus tôt. Sur l'ensemble du semestre, le déficit frôle désormais le demi-milliard.

Son ancienne maison-mère Novartis grappillait 0,1% et Nestlé engrangeait plus de 1,0%, alors que le poids lourd pharmaceutique Roche se délestait de 0,4%.

En tête de classement, AMS partageait la première place avec Swatch (+3,0% chacun), juste devant Richemont (+2,8%), au lendemain de la publication d'exportations horlogères en hausse sur un an au mois de juillet.

Givaudan (+0,5%) a annoncé le rachat du britannique Fragrance Oils. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, devrait permettre au spécialiste genevois des arômes et des parfums d'étoffer ses recettes annuelles de près de 60 millions de francs suisses, selon un calcul pro forma.

Une multitude de sociétés du marché élargi ont publié leurs résultats à mi-parcours, avec des sorts différents. Le groupe technologique Kudelski (+2,2%) a vu son chiffre d'affaires reculer de près de 10% au premier semestre 2019, avec une perte nette supérieure aux prévisions.

La biotech bâloise Evolva s'envolait de près d'un tiers (+31,6%) après avoir annoncé une forte réduction de sa perte d'exploitation semestrielle.

Publiés la veille, les chiffres à mi-parcours de la plateforme élitiste Asmallworld (+37,3%) ont également été plébiscités par le marché, de même que le dépôt par Cassiopea (+4,3%) d'une demande d'homologation aux Etats-Unis pour son médicament Clascoteron contre l'acné.

Le spécialiste bernois du découpage fin et du formage de pièces métalliques Feintool (-4,1%) en revanche a connu un premier semestre difficile, marqué par un recul des recettes, de la rentabilité et un bénéfice net amputé de plus de deux tiers. C'est également le cas du groupe industriel Von Roll (-4,9%).

L'apothicaire en ligne Zur Rose (+2,5%) a affiché une solide poussée de croissance sur les six premiers mois de l'année grâce à ses activités en Allemagne. Les chiffres semestriels de Sensirion (+1,4%) et Siegfried (+0,6%) ont également été bien accueillis.

buc/ck