Bourse Zurich: le SMI ancré dans le rouge, juste au-dessus des 9900 points

Zurich (atp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à renouer avec les bénéfices mercredi à l'approche de la mi-journée. Dans la première demi-heure d'échanges, son indice phare SMI s'est même dangereusement rapproché des 9900 points. Les détenteurs de capitaux étaient sur la retenue, dans l'attente de la prise de parole du patron de la banque centrale américaine Jerome Powell, qui doit s'exprimer devant le Congrès.

L'envolée des cours à laquelle on a assisté fin juin-début juillet se basait en grande partie sur l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) abaisserait ses taux en juillet, puis encore une fois avant la fin de l'année, font remarquer les analystes de CMC Markets dans une note.

"Il semble que certains investisseurs se soient précipités par rapport aux prédictions de la Fed", observent-ils.

Au chapitre macro-économique, l'inflation chinoise est restée à un niveau élevé en juin mais stable par rapport au mois dernier, dans un contexte de demande intérieure toujours fragile. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,7%, une valeur conforme aux prévisions des analystes.

En France, la production industrielle a fortement augmenté en mai, portée notamment par les secteurs de la chimie, de la pharmacie et des matériels de transport. En Italie, la production industrielle s'est redressée en mai, enregistrant une hausse de 0,9%, après avoir reculé tant en mars (-1%) qu'en avril (-0,8%).

Peu avant 11h00, le Swiss Market Index (SMI) se délestait de 0,36% à 9925,12 points, après avoir marqué un plus bas à 9905,51 points. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,21% à 1518,44 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) abandonnait 0,32% à 11'995,50 points. Parmi les 30 principales cotations, 18 évoluaient dans le rouge et 11 dans le vert, Zurich Insurance s'essayant à l'équilibrisme.

L'assureur zurichois a annoncé mardi soir la nomination d'Alison Martin à la tête de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique et de Bank Distribution, après la démission d'Amanda Blanc la semaine dernière.

Après avoir écopé de la lanterne rouge à l'ouverture, Lonza (+0,1%) se refaisait une santé. Mardi soir, le chimiste rhénan avait annoncé un investissement de 15 millions de dollars dans le développement des capacités de production de son site de Tampa, en Floride.

L'inénarrable porteur AMS (+3,7%) poursuivait sa course en tête, loin devant les bancaires Credit Suisse (+1,1%) UBS et Julius Bär (+1,0% chacune).

Sonova (+0,6%), Swiss Re (-0,5%) et Adecco (-1,3%) ont vu leurs objectifs de cours relevés respectivement par Credit Suisse, JPMorgan et UBS.

Les trois poids lourds pesaient toujours sur l'indice, Roche (-0,4%) moins que Novartis -0,7%) et Nestlé (-0,8%).

Sur le marché élargi, Bâloise (+0,2%) prévoit de dégager un bénéfice de plus de 300 millions de francs suisses, en hausse de plus de 11% sur un an, à la faveur d'une évolution "encourageante" de ses affaires.

Le gestionnaire d'actifs GAM (+2,7%) s'attend à boucler la première moitié de l'année dans le rouge et prévient que ses résultats seront "probablement nettement en dessous de ceux du premier semestre 2018". La veille, le titre avait chuté de près de 10% suite à une note d'UBS, dont un analyste avait prédit pour GAM une nouvelle hémorragie de capitaux.

Interroll dévissait de près de 14,8%. Le fabricant de systèmes de convoyage tessinois a bouclé les six premiers mois de 2019 sur des résultats en nette hausse, mais la dynamique devrait s'essouffler en deuxième moitié d'année, ce qui a visiblement effrayé les investisseurs.

Emmi (-10,6%) buvait également la tasse, après avoir vu sa recommandation dégradée par UBS, qui recommande désormais de se défaire du titre. La banque aux trois clés signale des risques en matière d'établissement des prix ainsi que la propension de gros acteurs du secteur à privilégier les produits locaux.

Alpiq (-0,3%) a publié son rapport sur l'offre publique d'acquisition de son flottant par CSF. Au vu de la fourchette de valeur estimée entre 65 et 73 francs suisses par action, le cabinet PwC estime que le prix proposé est "juste et approprié du point de vue financier".

DKSH (-0,3%) a étendu son partenariat avec Bayer Consumer Health au Cambodge.

