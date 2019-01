Bourse Zurich: le SMI ancré dans le vert, porté par l'apaisement des tensions

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses gains mardi à l'approche de la mi-journée, son indice phare SMI a en outre dépassé momentanément la barre des 8600 points. Les places boursières internationales étaient portées par la hausse de Wall Street lundi, sur fond de nouvel espoir d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

La décision du président chinois Xi d'envoyer son négociateur vedette Liu He dans la première journée de pourparlers à Pékin, ainsi que les propos avenants du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, laissant présager d'un ralentissement dans le rythme des hausses de taux, semblent avoir été bien accueillis par les marchés, relèvent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire.

En Allemagne, la production industrielle a de nouveau reculé en novembre, baissant de 1,9% sur un mois après avoir déjà perdu 0,8% en octobre.

En France, le déficit commercial s'est une nouvelle creusé en novembre, passant à 5,1 milliards d'euros, après s'être établi à 4,1 milliards en octobre.

En Suisse, le taux de chômage a atteint 2,6% en moyenne en 2018, contre 3,2% un an plus tôt, son niveau le plus bas depuis les dix dernières années, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur le seul mois de décembre en revanche, il a légèrement augmenté à 2,7%.

Le commerce de détail suisse a vu ses recettes se rétracter en novembre de 0,1% en termes nominaux sur un an. En termes réels, la chute atteint 0,3%, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans l'après-midi se tiendront de nouvelles discussions commerciales entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis, et dans la soirée, la Banque mondiale - dont le président Jim Yong Kim a annoncé son départ pour la fin du mois - publiera ses perspectives économiques globales.

Vers 10h35, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,71% à 8592,62 points, proche de son plus haut journalier à 8601,27 points. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,53% à 1323,31 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,71% à 10'041,22 points. Sur les 30 principales cotations, 24 gagnaient du terrain et six en cédaient.

Sika (-2,7%) restait collée aux tréfonds du classement SMI/SLI, malgré un chiffre d'affaires en nette hausse en 2018, pour la première fois supérieur à 7 milliards de francs suisses. La société a également révélé son intention d'acquérir le français Parex. Les prévisions de rentabilité pour l'année écoulée ont déçu.

Geberit (-4,3%) tenait la lanterne rouge. Goldman Sachs a sabré son objectif de cours et conseille désormais de se défaire du titre ("sell"). L'analyste en charge met en avant l'évolution souffreteuse du marché de la construction dont est tributaire le groupe de Jona.

A l'autre extrémité du tableau, la volatile AMS caracolait en tête avec une avancée de 4,5%. Le courtier Hauck & Aufhäuser est monté à "hold", après "sell".

Adecco (+2,9%) a vu sa recommandation et son objectif de cours relevés par UBS, qui invite désormais à s'engager sur le titre ("buy"). Le rapport entre les investissements et la discipline devrait évoluer en faveur d'Adecco, selon l'analyste en charge.

Swiss Life (+2,6%) profitait d'un relèvement de recommandation de JPMorgan à "overweight", contre "neutral" précédemment. Dans son argumentaire, l'analyste explique la promotion du titre par l'évolution des liquidités.

ABB (+1,9%) a vu sa recommandation rehaussée par Merrill Lynch à "buy", après "neutral". L'établissement américain estime que la cession de Power Grides simplifiera et allègera la structure de coûts du conglomérat industriel zurichois.

Le directeur général de Novartis (+1,0%), Vasant Narasimhan, préconise un changement de mentalité dans le secteur pharmaceutique. Sur la chaîne américaine CNBC, le patron de la multinationale rhénane a estimé que l'industrie devrait se concentrer davantage sur les traitements curatifs, plutôt que sur la gestion sur le long terme des maladies chroniques.

Le deuxième poids lourd pharmaceutique Roche (+1,0%) surperformait également le marché, alors que le troisième larron Nestlé (+0,3%) restait légèrement en retrait.

Sur le marché élargi, Sulzer (-1,2%) a décroché une commande d'un montant non dévoilé auprès d'ArcelorMittal pour la fourniture de colonnes de séparation et d'équipements de distillation pour le site de Gand de l'aciériste français.

La banque Valiant (+0,2%) a placé des obligations sécurisées pour 303 millions de francs suisses, la troisième tranche d'une émission qui a débuté en novembre 2017.

Swiss Prime Site (+0,3%) a trouvé des locataires pour huit sites du groupe de mode italien OVS, qui s'est retiré du marché suisse au premier semestre 2018.

