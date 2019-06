Bourse Zurich: le SMI ancré dans le vert, soutenu par le commerce et la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse était solidement ancrée dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée. Après un début de séance hésitant en dessous des 9600 points, le SMI est rapidement passé en territoire positif et a étoffé ses gains, profitant d'un relatif apaisement des craintes liées aux tensions commerciales et de la perspective de voir la Fed ouvrir la porte à une baisse des taux.

Les tensions commerciales sont redescendues d'un cran mardi après que le ministère chinois du Commerce a indiqué que la seule voie pour résoudre le différend est de poursuivre le dialogue.

De son côté, le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a assuré surveiller de près les conséquences potentiellement néfastes de la guerre commerciale tous azimuts lancée par Donald Trump, des propos perçus par les observateurs comme un signe que l'institution est prête à baisser ses taux d'intérêt si besoin.

"La hausse de Wall Street porte en elle les germes de sa possible baisse future", résume un stratégiste d'Aurel BGC dans une note. "Plus Wall Street fera preuve de résistance, plus Donald Trump sera incité à durcir ses politiques protectionnistes, plus les conditions pour un retournement économique se mettront alors en place", poursuit-il.

Au chapitre macro-économique, la Chine a vu l'activité dans les services continuer sa progression en mai, mais à un rythme moins soutenu que les mois précédents, selon l'indice des directeurs d'achat PMI Caixin.

La croissance de l'activité privée dans la zone euro est restée faible en mai, même s'il s'agit de la plus forte hausse de l'activité depuis trois mois. L'indice mensuel s'affiche à 51,8 points, contre 51,5 en avril.

Dans l'après-midi figurent à l'agenda des Etats-Unis les créations d'emplois dans le secteur privé et l'indice d'activité dans les services en mai, ainsi que le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole et le Livre beige de la Fed.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,54% à 9649,64 points, proche de son plus haut du jour, après être descendu sous les 9580 points dans les premiers échanges. Le Swiss Leader Index prenait 0,8% à 1480,80 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,58% à 11'659,00 points. Sur les 30 principales cotations, 28 prenaient de l'embonpoint et seules deux, Lonza et Novartis (-0,4% chacun) étaient en repli.

Dans le cadre du congrès oncologique annuel Asco, qui a fermé ses porte mardi, le géant pharmaceutiques et son rival Roche (+0,4%) ont présenté une nouvelle salve de données d'études positives pour deux de leurs traitements anticancéreux.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,8%) soutenait franchement le marché.

En tête des échanges, les valeurs du luxe Richemont (+3,0%) et Swatch (+2,7%) semblaient profiter de la légère détente sur le front commercial.

Avec une avancée de 1,8%, Lafargeholcim sortait du lot, après un léger relèvement de son objectif de cours par Kepler Cheuvreux.

Sur le marché élargi, Dufry prenait près de 2,0%. Le détaillant aéroportuaire s'empare de la coentreprise russe Regstaer Vnukovo, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 60 millions d'euros. La finalisation de la transaction, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, est attendue pour le troisième trimestre.

Zur Rose (-2,3%) va intensifier sa collaboration avec Migros. Les deux partenaires entendent créer une coentreprise afin de développer les concepts de shop-in-shop de l'apothicaire en ligne, en particulier en Suisse romande.

DKSH (+0,7%) a décroché un nouveau contrat auprès du groupe pharmaceutique Astellas, dont il assurera la commercialisation et la distribution des produits en Birmanie.

Implenia (+0,3%) a nommé Anita Eckardt à la tête de sa division spécialités ainsi qu'au comité de direction à compter du 1er septembre.

Aryzta (+1,2%) se reprenait timidement de sa chute de plus de 13% la veille, dans la foulée de la publication de résultats trimestriels pourtant supérieurs aux attentes. Baader Helvea, Goldman Sachs et Kepler Cheuvreux ont abaissé leur objectif de cours respectif.

buc/al