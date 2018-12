Bourse Zurich: le SMI attendu en léger repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en repli mercredi, poursuivant sur la tendance négative de la veille. Mardi, Wall Street a terminé en hausse à l'issue d'une séance particulièrement turbulente, les indices réagissant notamment à un plongeon des cours du pétrole et à un probable relèvement des taux de la Banque centrale américaine (Fed), qui doit communiquer dans la soirée.

Outre la Fed, quelques nouvelles macroéconomiques du mois de novembre occuperont les intervenants, avec l'inflation en Grande-Bretagne, les prix à la consommation au Canada et les reventes de logements aux Etats-Unis.

De son côté, le Japon a encore subi un important déficit commercial en novembre, toujours en raison d'une facture renchérie d'importations de pétrole et gaz naturel, tandis que les exportations n'ont que très légèrement progressé.

A 08h10, le SMI s'annonçait en baisse de 0,19% à 8512,05 points, selon les indications avant-Bourse fournies par Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs vedettes pointait vers le bas.

Novartis (-0,2%) a fait plusieurs annonces. La filiale du laboratoire pharmaceutique, Sandoz, a conclu avec le laboratoire chinois Gan & Lee un accord de commercialisation et d'approvisionnement en biosimilaires de l'insuline. Ces répliques de traitement existants du diabète de type I et II sont actuellement en phases de développement précoce ou clinique, en vue d'homologations en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres marchés clés.

Le géant bâlois a également annoncé le rachat du producteur de dispositifs médicaux californien Tear Film Innovations à travers sa filiale ophtalmologique Alcon, en voie d'autonomisation.

Les deux autres poids lourds Roche et Nestlé (chacun -0,2%) suivaient le même chemin.

Swisscom (-0,1%) a racheté à Tamedia les 31% restants de Swisscom Directories (localsearch) pour en devenir l'actionnaire unique. La transaction avoisine 220 millions de francs suisses.

LafargeHolcim (-0,2%) promeut ses fonctions juridiques et ressources humaines au comité exécutif dès le 1er janvier 2019. Urs Bleisch, en charge de la croissance et de la performance, a décidé de quitter la direction.

Le chimiste du bâtiment Sika (-0,2%) a renforcé sa présence sur le marché roumain avec le rachat d'Arcon Membrane, spécialisé dans les systèmes de toiture et d'étanchéité.

Sur le marché élargi, Galenica (-3,2%) a confirmé son objectif de rentabilité opérationnelle (Ebit) pour l'année qui s'achève tout en soulignant s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires en-dessous des 2% jusqu'ici anticipé.

Georg Fischer (+4,3%) a annoncé le départ de son directeur général, Yves Serra. Il sera remplacé par l'actuel chef des finances, Andreas Müller.

Vifor Pharma (+2,9%) a vu sa recommandation relevée par Barclays, mais l'objectif de cours a été abaissée.

Peach Property (pas de cours avant-Bourse) a racheté un portefeuille de 221 logements en Allemagne. Grâce à cette acquisition, le revenu total des loyers escompté devrait croître de 2,9% à 45,5 millions de francs suisses.

Gurit (pas de cours avant-Bourse) a raboté ses ambitions en termes de bénéfice opérationnel pour l'exercice en cours, dont la marge est désormais attendue à 6,5-7,5%, contre les 8-10% anticipés jusqu'ici.

