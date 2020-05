Bourse Zurich: le SMI attendu en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère hausse mardi, ralentissant la cadence après la forte progression de la veille. Alors que Wall Street et Londres étaient fermés lundi, les indices européens ont été portés par les espoirs suscités par le redémarrage progressif de l'économie.

Premiers signes timides d'embellie pour la conjoncture allemande après des semaines moroses du fait de la pandémie, le moral des consommateurs est en train de remonter légèrement, selon le baromètre GFK.

En Suisse, les chiffres du commerce extérieur ont chuté en avril en raison des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Exprimé en termes réels, soit en tenant compte de l'inflation, le recul des exportations s'est inscrit à 10% à 16,7 milliards, soit la plus forte baisse jamais enregistrée.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin après la séance euphorique d'hier alimentée par les espoirs d'un redémarrage sans accroc de l'économie mondiale", a estimé John Plassard de Mirabaud Securities, soulignant également la poursuite de la progression du prix du pétrole.

A 08h12, l'indice vedette SMI accélérait de 0,27% à 9851,22 points, après avoir pris 1,40% la veille en clôture. La quasi-totalité des valeurs vedettes s'affichait en hausse.

Les bancaires UBS et Credit Suisse (toutes les deux +0,6%) progressaient un peu plus vite que la moyenne, ainsi que les valeurs du luxe Swatch et Richemont (+0,5%). Les deux groupes ne semblaient pas réagir dans l'immédiat à la chute des exportations horlogères en avril.

AMS (+3,0%) affichait la plus grande accélération avant-Bourse, porté par une recommandation à l'achat de Deutsche Bank.

Parmi les poids lourds de la cote, Novartis (-0,5%) cédait ses gains, alors que Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,4%) étaient recherchés.

Sika (-0,3%) reculait également, sans information particulière.

Sur le marché élargi, Aryzta (+4,7%) montait fortement, soutenu par des résultats au troisième trimestre moins pires qu'attendu.

Inficon (+2,5%) progressait aussi nettement, grâce à une recommandation à l'achat émise par Berenberg.

al/md