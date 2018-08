Bourse Zurich: le SMI au-dessus des 9000 points, Aryzta mange son pain noir

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative lundi. Le SMI est cependant parvenu à terminer au-dessus des 9000 points. Les tensions entre Etats-Unis et Turquie ont pesé sur l'ambiance. Du côté des entreprises, Aryzta a été sanctionnée après l'annonce d'une augmentation massive de capital et continue de manger son pain noir.

A New York, Wall Street progressait légèrement en début de séance. Les investisseurs restaient prudents face aux remous liés à la crise turque sans toutefois céder à la panique. "Rien n'a changé fondamentalement" depuis vendredi, "la livre turque continue de s'effondrer, entraînant d'autres devises dans sa chute, et les tensions commerciales continuent à s'échauffer" entre les Etats-Unis et ses divers partenaires, a relevé un analyste de PSW Investments.

Pourtant, les marchés américains "semblent détourner leur attention de toute mauvaise nouvelle et continuent à se diriger vers des niveaux inédits", a-t-il ajouté alors que le S&P 500 se rapproche de son record atteint en janvier. Le fait que cet indice "se reprenne sans information particulière le justifiant suggère peut-être que le marché américain est considéré comme une sorte de refuge face aux problèmes économiques observés ailleurs", a noté de son côté un expert de Briefing.

Dans l'espoir de rassurer les investisseurs, la banque centrale de Turquie a indiqué lundi qu'elle fournirait toutes les liquidités dont les banques auraient besoin et prendrait les "mesures nécessaires" pour assurer la stabilité financière.

Le SMI a fini en recul de 0,29% à 9005,35 points, avec un plus bas à 8960,77 points et un plus haut à 9027,91 points. Le SLI a cédé 0,38% à 1472,74 points et le SPI 0,31% à 10'734,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé, cinq avancé et Partners Group a fini inchangé.

Le podium du jour se compose de Logitech (+0,4%), Vifor et Swiss Life (chacun +0,3%). L'assureur vie dévoilera ses résultats semestriels mardi, tout comme Geberit (-0,02%).

Les plus gros perdants sont Aryzta (-6,0%), Dufry (-1,7% et Credit Suisse (-1,2%).

Aryzta a annoncé une augmentation de capital de 800 millions d'euros. Le groupe cherche encore un repreneur pour sa participation dans le spécialiste français des surgelés Picard. Le directeur général Kevin Toland a admis que l'augmentation de capital n'était pas le premier choix, mais le volume de l'opération devrait donner au groupe "plus de temps, de marge de manoeuvre et de flexibilité financière pour mettre en oeuvre les réductions de coûts et les mesures opérationnelles visées".

L'annonce n'a pas surpris: Vontobel rappelle avoir longtemps préconisé l'opération. Même son de cloche du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), pour qui le fait d'y avoir renoncé au printemps 2017 à des conditions particulièrement favorables a été une "erreur fatale".

Les bancaires ont souffert des tensions américano-turques. Les inquiétudes des marchés financiers se concentrent sur la livre turque, qui a plongé ces derniers jours, et sur l'impact de cette dégringolade sur le secteur privé dans le pays. Par ailleurs Qatar Holding LCC détient désormais 16,04% de Credit Suisse en positions d'achat contre 15,91% auparavant.

UBS a cédé 1,0% et Julius Bär 0,4%.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,2%) a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un statut de "percée thérapeutique" pour le produit Xolair contre les allergies alimentaires. L'autre géant pharmaceutique Novartis a cédé 0,1%, alors que Nestlé (+0,1%) a soutenu l'indice.

Sur la marché élargi, Basilea (-0,1%) a décroché, par le biais de son partenaire Hikma, une autorisation de mise sur le marché pour l'antifongique azolé Cresemba (isavuconazole) en Jordanie.

Tamedia (-0,7%) a annoncé le prolongement jusqu'à fin octobre de son offre de reprise du groupe publicitaire zurichois Goldbach. Ce report est la conséquence de la décision de la Commission de la concurrence (Comco), en mai, d'examiner plus en détail l'opération de rachat.

GAM (-3,7%) a encore souffert de sa restructuration, dans le sillage de la mise à pied de l'un de ses cadres et après la décision de liquider les fonds dont ce cadre était responsable.

Les obligations convertibles de Ceva Logistics (-0,2%), détenues par le groupe français CMA CGM, ont été transformées ce lundi en actions ordinaires Ceva.

