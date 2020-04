Bourse Zurich: le SMI bascule dans le rouge, plombé par les poids lourds

Zurich (awp) - L'optimisme affiché par la Bourse suisse jeudi en début de séance n'aura pas duré très longtemps. Le Swiss Market Index (SMI), principal indice de la place zurichoise, a basculé dans le rouge juste avant 11h, tiré vers le bas par des poids lourds défensifs en proie à la sinistrose.

A l'opposé, Wall Street conservait son humeur guillerette de la veille, les Futures sur indices américains présentaient de légères progressions.

La crise sanitaire déclenchée par le coronavirus pèse toujours sur l'ambiance. Le litige pétrolier entre Moscou et Ryad va cependant lui voler la vedette ce jeudi. "Le focus des opérateurs sera la réunion de l'Opep+" et "il y a déjà quelques signaux positifs", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Trois pays européens - Italie, Grande-Bretagne et Allemagne - ont publié des données conjoncturelles, cependant peu pertinentes puisqu'antérieures au mois de mars, donc sans les effets du coronavirus. Cela étant, la faible croissance britannique et la baisse de la production industrielle en Italie ne laissent présager rien de bon.

A 11h08, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,43% à 9391,47 points. Le Swiss Leader Index (SLI) était stable (+0,02%) à 1347,38 points, tandis que le Swiss Performance Index (SPI) égarait 0,64% à 11'482,94 points. Parmi les valeurs vedettes, 22 progressaient et huit reculaient.

Principaux responsables du basculement dans le rouge, les poids lourds Nestlé (-1,8%), Roche (-1,5%) et Novartis (-0,5%) pesaient de tout leur poids sur l'indice vedette.

UBS (stable) et Credit Suisse (+1,4%) avait cédé une bonne partie de leurs gains initiaux. Les deux grandes banques ont trouvé la parade pour maintenir leur dividende sans fâcher le gendarme financier Finma. Leurs actionnaires respectifs seront payés en deux fois, une première moitié ce printemps et la seconde à l'automne.

UBS s'attend par ailleurs à dégager un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2020. Les ratios de capitalisation sont dans les clous, assure le numéro un bancaire helvétique.

Kühne+Nagel (-4,9%) prenait la lanterne rouge. Le logisticien a décidé de renoncer à son dividende, pandémie de coronavirus oblige. Swatch (-1,2%), Geberit (-1,0%) et Sonova (-0,5%) figuraient également parmi les perdants.

L'imprévisible AMS (+5,9%), Partners Group (+2,9%) et Clariant (+2,9%) constituaient le trio de tête.

Sur le marché élargi, Galenica prenait 2,5%. L'exploitant de chaînes de pharmacies et grossiste en médicaments a vu ses recettes gonfler en mars avec l'éclatement de la crise sanitaire, mais le soufflé retombe avec les mesures adoptées depuis.

La situation est plus compliqué pour Arbonia (-2,2%), affecté par les effets de la pandémie de coronavirus et contraints à biffer leurs objectifs pour l'année en cours. Leonteq sombrait de plus de 16% après avoir abandonné ses objectifs annuels.

Bobst perdait 1% ou 0,48 franc, alors que le titre était traité hors dividende de 1,50 franc. Le constructeur de machines d'emballage a annoncé la prise de contrôle du sous-traitant allemand Cito-Systems.

