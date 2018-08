Bourse Zurich: le SMI boucle la première séance de la semaine en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé la première session de la semaine sur des gains sensibles, au terme d'une remontée tout au long de l'après-midi. Après avoir franchi la marque des 9100 points à l'ouverture, l'indice phare SMI était retombé en dessous des 9050 avant de reprendre de l'allant. L'ouverture en fanfare de Wall Street a clairement soutenu le rétablissement.

La perspective d'un nouvel accord commercial entre les Etats-Unis et son voisin mexicain ont achevé de redonner confiance aux détenteurs de capitaux.

Les échanges sur les places européennes ont néanmoins été bridés en raison d'un jour férié à la Bourse londonienne.

Le Swiss Market Index (SMI) a terminé sur un gain de 0,51% à 9098,70 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a gagné 0,66% à 1488,18 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,52% à 10'860,64 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise, 28 ont gagné du terrain, SGS (+0,04%) a pratiquement stagné et Julius Bär (-0,3%) constitue l'unique malheureuse exception.

Sika (+2,4%) s'est assez nettement adjugé l'étape initiale, devant Clariant et le bon Schindler (+1,6% chacun).

Novartis (+0,1%) n'a que mollement profité de l'homologation en Europe de sa thérapie génique Kymriah, largement anticipée par les marchés. L'autre poids lourds pharmaceutique Roche (+0,6%) a fait nettement mieux, tandis que Nestlé n'a aussi grappillé que 0,1%.

Sur le marché élargi, Alpiq (-3,1%) a multiplié par dix sa perte semestrielle, à 50 millions de francs suisses.

Ems-Chemie (+2,4%) a publié ses résultats semestriels définitifs et fait état d'un bénéfice net en hausse de 13% à 260 millions de francs suisses.

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de Komax (+1,1%) et confirmé "neutral". La banque salue la recherche d'opportunités de croissance hors du marché de l'automobile, dans l'industrie spatiale et de l'aviation, les télécommunications et l'industrie.

Vontobel a abaissé la recommandation de Bachem (-4,0%) à "hold", après "buy", et réduit l'objectif de cours. Depuis le relèvement à "buy", la valeur de l'action a presque triplé et le nouvel objectif n'offre aucun potentiel de hausse.

U-blox a vu sa progression ramenée à 0,6% après une progression de près de 5% en fin de matinée. UBS a réduit l'objectif de cours et confirmé "sell". Le groupe réalise environ 40% de son chiffre d'affaires en Chine et la guerre commerciale a un effet négatif sur les résultats, ont commenté les analystes.

