Bourse Zurich: le SMI boucle la séance comme il l'avait débutée, dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé la première journée de la semaine comme elle l'avait entamée, légèrement dans le rouge, malgré une tentative de rebond sur une grande partie de la séance. La semaine, amputée du jour férié du 1er août, verra la saison des résultats semestriels se poursuivre avec, au niveau des "blue chips", Credit Suisse et Logitech mardi et Swiss Re vendredi.

Sur le front conjoncturel en Suisse, l'économie devrait continuer à afficher ces prochains mois une croissance légèrement supérieure à la moyenne, selon le relevé du baromètre KOF. L'indicateur a très légèrement reculé en juillet de 0,2 point sur un mois à 101,1 points. L'inflation allemande a légèrement ralenti en juillet.

Les Etats-Unis ont complété dans l'après-midi le maigre agenda du jour avec des promesses de ventes de logements en hausse en juin.

Les investisseurs suivront surtout, mercredi, l'issue de la traditionnelle séance de deux jours du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui devrait maintenir les taux d'intérêt en l'état, mais confirmer son intention de les relever plus tard dans l'année malgré le mécontentement de Donald Trump. La Banque du Japon et la Banque d'Angleterre feront aussi le point sur la politique monétaire cette semaine.

Le Swiss Market Index (SMI) a égaré sur la journée 0,11% à 9163,38 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,01% à 1503,10 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,14% à 10'904,51 points. Sur les trente cotations les plus en vue de la place zurichoise, quinze ont perdu du terrain, treize en ont gagné. Partners Group et Richemont sont revenus à l'équilibre.

Bâloise (+2,6%), Swisscom (+1,6%), Swiss Re (+1,2%) et Swiss Life (+1,1%) ont réalisé les meilleures performances du jour. Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation de Bâloise à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. Les analystes attendent de bonnes surprises lors d'une journée des investisseurs dans le secteur de l'assurance.

UBS a relevé la recommandation de Swisscom à "buy" de "neutral" et relevé l'objectif de cours. Le sentiment à l'égard du titre par rapport à la branche des télécoms reste très faible mais ces doutes sont exagérés, selon l'analyste. Sur le marché élargi, ce dernier a par ailleurs réduit la recommandation de Sunrise (-1,3%) à "neutral" de "buy" et abaissé l'objectif de cours. Il estime que les craintes en rapport avec l'offensive de Salt dans la bande large sont exagérées.

Aux bancaires, Credit Suisse s'est étoffé de 0,8% à la veille de ses chiffres trimestriels. UBS a grappillé 0,2% et Julius Bär 0,3%.

Lafargeholcim (+0,1%) a remonté la pente, malgré un abaissement d'objectif de cours par CFRA qui a confirmé "hold" après des résultats semestriels inférieurs aux attentes de l'analyste.

Les poids lourds ont tous pesé sur l'indice, Roche (-0,4%) plus lourdement que Nestlé (-0,3%) ou Novartis (-0,2%).

Parmi les principaux perdants, Swatch a perdu 1,9% au lendemain de l'annonce de son retrait de la grande foire bâloise de l'horlogerie Baselworld. L'exploitant de cette dernière, le groupe MCH, a dans la foulée dévissé de plus de 11%.

Logitech a abandonné 1,3% à la veille de la présentation de ses résultats intermédiaires.

Sur le marché élargi, Oerlikon (+2,4%) a signé un accord pour la vente de sa division de systèmes d'entraînement (Drive Systems) à l'équipementier automobile américain Dana Incorporated. Le conglomérat schwytzois évoque une valeur d'entreprise sous-jacente de 600 millions de francs suisses qui "correspond aussi au produit brut en liquide attendu".

