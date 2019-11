Bourse Zurich: le SMI boucle sur de nouveaux plus hauts historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur les chapeaux de roue. Le SMI a inscrit de nouveaux plus hauts historiques en séance et en clôture. Il s'est fixé nettement au-dessus de la barre des 10'300 points, moins d'une semaine après avoir franchi celle des 10'200. Les autres principaux marchés européens ont aussi eu le vent en poupe.

A New York, Wall Street progressait aussi en matinée, encouragée par un regain d'optimisme sur le front des guerres commerciales engagées par les Etats-Unis.

Dans une interview sur Bloomberg Television, le ministre du commerce Wilbur Ross a souligné qu'après de "bonnes conversations" avec des constructeurs automobiles, les Etats-Unis pourraient ne pas avoir à imposer des taxes douanières supplémentaires sur les importations de voitures. Cela représente un signal positif alors que Donald Trump doit décider d'ici mi-novembre s'il impose ou non des tarifs douaniers supplémentaires sur les voitures importées de l'Union européenne (UE), une menace particulièrement redoutée par Berlin.

Le SMI a terminé en hausse de 0,83% à 10'337,07 points, nouveau plus haut historique de clôture et après avoir inscrit un nouveau plus haut historique en séance à 10'353,53. Par rapport au plus bas du jour (10'259,85), la fourchette de variation est de pratiquement 100 points. Le SLI a fini sur un gain de 1,07% à 1589,39 points et le SPI a progressé de 0,76% à 12'465,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont progressé, 2 reculé et Alcon a fini inchangée.

Les perdants du jour sont Sonova (-0,7%) et Nestlé (-0,3%).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Novartis (+1,1%) ont plus ou moins nettement progressé.

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+6,3%), AMS (+3,9%) et Credit Suisse (+3,6%). UBS (+3,0%) a fini au pied du podium. Le procès en appel de la banque aux trois clés condamnée en février 2019 à une amende record de 3,7 milliards d'euros dans une affaire d'évasion fiscale, aura lieu du 2 au 29 juin prochain devant la cour d'appel de Paris.

Geberit (+2,7%) a aussi nettement progressé après avoir vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Barclays et Baader Helvea, dans le sillage des résultats trimestriels solides présentés avant le week-end. Les deux analystes ont confirmé leur recommandation "hold".

Egalement recherché, Vifor (+1,7%) a conclu un partenariat commercial aux Etats-Unis avec la société pharmaceutique Janssen pour la vente de l'Invokana (canagliflozine), destinée à réduire les risques de problèmes cardiaques chez les patients atteints de maladie rénale induite par le diabète de type II.

Morgan Stanley et DZ Bank ont relevé leurs objectifs de cours respectifs pour Lafargeholcim (+0,6%), confirmant dans la foulée leur recommandation d'achat du titre. Le géant helvético-français des matériaux de construction a rendu une copie robuste sur son troisième trimestre, grâce notamment à des relèvements tarifaires, a commenté l'analyste allemand.

Sur le marché élargi, Bâloise (-0,1%) a repris le portefeuille d'assurance non-vie d'Athora Belgium pour un montant de 60 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2020. Elle doit renforcer les parts de marché en Belgique de l'assureur rhénan, plus particulièrement dans l'assurance non-vie ainsi qu'en Wallonie.

Huber+Suhner (+8,9%) a profité à plein de la recommandation d'achat de Vontobel, qui a également revu à la hausse son objectif de cours, estimant que le fabricant de solutions de connectique est bien positionné pour profiter de l'essor de la 5G.

La nominative Lindt&Sprüngli (+1,7%) a vu sa recommandation relevée à "buy" et l'objectif de cours augmenté par UBS. L'action du chocolatier de Kilchberg sous-performe depuis des mois le marché suisse dans son ensemble, aussi est-il temps d'examiner le titre de plus près, a estimé l'analyste qui a relevé que le groupe a une taille suffisante pour avoir la maîtrise des prix.

Cette même UBS a abaissé la recommandation pour l'action Stadler Rail (-0,6%) à "neutral" de "buy" et confirmé l'objectif de cours. Depuis l'IPO en mars dernier, le groupe industriel thurgovien a mis sous toit une longue liste de commandes, pour un volume avoisinant les 2,4 milliards de francs suisses, a relevé l'analyste, ce qui est déjà largement escompté dans le cours. A l'avenir, les investisseurs suivront de près la réalisation de ces contrats et la capacité du groupe à respecter les délais. neutral" par UBS.

rp/jh