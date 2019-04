Bourse Zurich: le SMI cale après un plus haut historique, Alcon en vedette

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Le SMI, qui avait inscrit un nouveau plus haut historique à 9628,80 points (du coup plus haut du jour et de l'année en séance), n'est toutefois pas parvenu à se maintenir à ces altitudes et il a fini sous les 9600, inscrivant toutefois un nouveau plus haut de l'année en clôture. Les premiers pas d'Alcon dans l'indice vedette de SIX ont pris des airs de feu d'artifice.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, prudente à l'approche de la saison des résultats d'entreprises et face à une nouvelle attaque commerciale des Etats-Unis contre l'Union européenne.

Les investisseurs s'attendent à ce que les entreprises de la cote fassent part de bénéfices limités pour le premier trimestre et sont surtout à l'affût des commentaires des dirigeants sur les perspectives des mois à venir.

Par ailleurs, plusieurs éléments étaient de nature à freiner leur enthousiasme, dont un regain de tensions sur le front commercial alors que Donald Trump a menacé l'Union européenne de nouveaux tarifs douaniers si elle ne mettait pas fin aux subventions à Airbus.

Le marché digérait aussi les dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI), qui a encore révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale, à 3,3% pour 2019.

Le SMI a fini en hausse de 0,37% à 9582,22 points, avec un plus haut à 9628,80 et un plus bas à 9524,95. Le SLI a gagné 0,05% à 1475,27 points et le SPI 0,31% à 11'429,49 points. Sur les 31 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 17 progressé

Alcon a terminé au cours de 58,05 francs suisses, après avoir ouvert à 55 francs suisses. Ce mardi a marqué les premiers pas du spécialiste des produits ophtalmiques comme sociétés indépendante cotée sur SIX et à New York, au terme d'un long processus préparatoire. Le capital-actions de la nouvelle entité a été intégralement distribué aux actionnaires de Novartis sous la forme d'un dividende en nature, à raison d'un titre Alcon pour cinq nominatives Novartis détenues.

Du coup, l'action Novartis (-10,6%) a fini lanterne rouge, sa valorisation étant réduite par la scission d'Alcon. Les deux autres poids lourds Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,9%) ont gagné du terrain.

Richemont (-2,7%) et Dufry (-1,7%) complètent le trio des plus gros perdants. Credit Suisse a rétrogradé Richemont à "underperform" de "neutral" et a réduit l'objectif de cours. Le marché sous-estime les besoins en investissements dans tous les segments d'activité, a notamment commenté l'analyste. Swatch (-1,3%) a aussi reculé.

Vifor (-1,0%) a conclu d'un accord de partenariat étendu avec l'américain Akebia Therapeutics. Par ailleurs, Vontobel a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste a ajusté ses attentes après l'annonce de l'accord avec Akebia estimant que le groupe a franchi une nouvelle étape.

Aux bancaires, Julius Bär (-0,3%) "fêtait" son dernier jour au SMI. Goldman Sachs a abaissé l'objectif de et confirmé "neutral". L'analyste pense que l'afflux d'argent frais pourrait être plus faible que prévu. Il voit aussi une pression sur les marges et des effets défavorables liés aux réglementations.

Credit Suisse (+0,5%) et UBS (+0,1%) ont vu Goldman Sachs a réduire l'objectif de cours, confirmant respectivement "buy" et "neutral". Les analystes ont pris en compte les dernières données et tendances dans leur modélisation.

Sika (+0,2%) a dévoilé des ventes trimestrielles solides. Dégageant un chiffre d'affaires trimestriel record, le fabricant zougois de spécialités chimiques pour la construction et l'industrie ambitionne de dépasser sur l'ensemble de l'année les 8 milliards de francs suisses de revenus.

Givaudan (+0,04%) a enregistré une solide progression des recettes en début d'année, portée par ses deux divisions. Profitant d'un démarrage solide dans l'exercice, la direction du groupe genevois a confirmé mardi ses objectifs à moyen terme.

Sur le marché élargi, Cosmo (+0,3%) a profité du dépôt d'une demande d'homologation pour son anesthésiant expérimental remimazolam auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA).

Kuros (-1,4%) a conclu un accord de financement de 5 millions de francs suisses au maximum pour financer ses activités dans les substituts osseux et ses programmes de recherche cliniques.

