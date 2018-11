Bourse Zurich: le SMI cède du terrain dans une séance sans dynamisme

Zurich (awp) - La Bourse suisse creusait ses pertes jeudi en fin de matinée, après une fermeture en hausse la veille. Les marchés américains étant fermés en raison du jour férié de Thanksgiving, les investisseurs restaient sur la retenue. Les inquiétudes liées au budget italien, au Brexit et aux tensions sino-américaines demeuraient présentes.

Wall Street a terminé sur une tendance haussière mercredi, rebondissant après deux séances de forte baisse grâce notamment à un regain de vigueur des valeurs de la technologie et de l'énergie. Tokyo a également fini dans le vert jeudi pour la dernière séance d'une semaine écourtée.

"Après la tourmente de la première moitié de la semaine, les investisseurs respirent, avec un week-end prolongé aux Etats-Unis, les opérations au rabais devraient se calmer un peu sur les places boursières", note Milan Cutkovic, analyste chez Axi Traders.

Au niveau macroéconomique, l'inflation au Japon s'est maintenue à 1% en octobre, après deux mois d'accélération, soit la moitié de l'objectif de 2% de la banque centrale nippone.

Le climat des affaires en France est resté stable en novembre, malgré des perspectives légèrement dégradées sur le plan de l'emploi.

A Francfort, sont attendues à la mi-journée les "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. La gardienne de l'euro pourrait souligner la persistance de signaux plus inquiétants sur l'inflation en zone euro, estiment les analystes de Unicredit.

A 10h30, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,76% à 8776,79 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,93% à 1355,65 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) cédait 0,70% à 10'271,38 points. Sur les 30 valeurs vedettes, uniquement une parvenait à grappiller quelques points.

Sonova (+0,8%) sans nouvelle particulière était l'unique blue chip qui arrivait à sortir la tête de l'eau.

Nestlé (-0,1%), Lonza (-0,3%), SGS (-0,4%) et Geberit (-0,5%) parvenaient quelque peu à limiter les dégâts.

Après avoir figuré parmi les rares gagnants en début de séance, Roche (-0,6%) reculait également. Genentech, filiale américaine du groupe pharmaceutique, a obtenu de l'autorité de santé américaine FDA une procédure d'homologation accélérée pour l'anticancéreux Venclexta pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (AML).

Le 3e poids lourd, Novartis (-0,7%) évoluait à l'image de la moyenne du marché.

Dufry (-1,1%) ne profitait pas de l'annonce du jour. A la faveur d'un contrat d'une durée de cinq ans signé avec Flughafen Zürich, le groupe bâlois exploitera dès janvier cinq nouveaux points de vente via sa filiale Hudson.

Swatch (-1,4%) tout comme son concurrent Richemont (-0,7%) étaient également en repli.

AMS (-5,2%), Vifor et Credit Suisse (-3,2%) affichaient les plus mauvaises notes. Les autres bancaires UBS (-1,7%) et Julius Bär (-1,8) n'en menaient pas large non plus.

Au niveau du marché élargi, le fabricant de composants électroniques industriels Carlo Gavazzi (+2,4%) a enregistré une hausse tous azimuts de ses résultats semestriels, portés par l'ensemble des régions et produits.

Le fabricant de machines pour emballages Bobst (+2,4%) semblait être porté par la recommandation d'achat du titre par la banque Vontobel.

Quant au producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil U-blox (+0,5%), il semblait reprendre quelques couleurs après les pertes importantes de la veille.

