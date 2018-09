Bourse Zurich: le SMI cède ses gains à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait quasiment à l'équilibre mardi en fin de matinée. Après une ouverture en hausse, nettement au-dessus de la barre des 9000 points, le SMI des valeurs vedettes est retombé sous ce seuil. Dans les salles de marché, l'ambiance était toujours plombée dans l'attente des prochains développements du conflit commercial sino-américain et sur fond de préoccupation grandissante concernant le Brexit.

Si la première séance de septembre lundi a été calme en raison d'un jour férié aux Etats-Unis, il faut en revanche s'attendre à un mois boursier "turbulent", prévient Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Les inquiétudes des investisseurs vont continuer à peser sur les marchés boursiers européens, en voyant le président américain Trump concentrer désormais ses projets de taxes punitives davantage sur l'Union européenne et moins sur la Chine", ajoute l'analyste.

Dans l'après-midi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) Mark Carney sera auditionné par la Commission parlementaire du Trésor. Il pourrait en dire plus sur l'avenir de la politique monétaire de l'institution et répondre aux spéculations évoquant un prolongement de son mandat au-delà de l'été 2019.

Un peu plus tard, on attend aux Etats-Unis l'indice ISM d'activité dans l'industrie pour le mois d'août.

En Suisse, les prix à la consommation sont restés stables en août par rapport au mois précédent, conformément aux projections des économistes consultés par AWP.

A 10h45, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,05% à 8998,75 points, après avoir frôlé les 9050 points peu après l'ouverture. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,03% à 1470,49 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,13% à 10'752,53 points. Sur les 30 principales cotations, 17 cédaient du terrain, 10 en gagnaient et trois (Lonza, Geberit et Bâloise) ne savaient pas sur quel pied danser.

Avec une avancée de 1,1%, ABB conservait sa première place au classement provisoire. Le titre est recommandé à l'achat par Citigroup avec un objectif de cours élevé.

Swiss Re et Credit Suisse (+0,7% chacun) se disputaient la deuxième marche du podium, devant Richemont (+0,5%) qui a vu son objectif de cours raboté par Société générale. La veille, le titre avait été une des principales victimes des doutes au sujet de la guerre commerciale.

Sonova (+0,1%) profitait d'un relèvement de l'objectif de cours par Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation d'achat du titre.

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé. Alors que le Roche (+0,06%) parvenait à se maintenir de justesse dans le vert, Novartis cédait 0,1% et Nestlé trébuchait (-0,6%), après une réduction cosmétique de l'objectif de cours par Barclays, dont les analystes anticipent des effets de change négatifs plus importants que prévu.

Une fois n'est pas coutume, Aryzta (-1,4%) tenait la lanterne rouge, sans nouvelle particulière. La veille, l'objectif de cours avait été sabré d'un tiers par Vontobel.

Sur le marché élargi, l'assureur Helvetia (-0,2%) a vu ses primes brutes gonfler de 3,4% au premier semestre, pour un bénéfice net de 223,9 millions, en ligne avec les attentes et en hausse de 6,6% sur un an.

L'énergéticien BKW (-1,9%) a amélioré sa performance au premier semestre, tirant notamment profit de sa réorientation sur les services d'infrastructure et affichant des revenus en hausse.

L'organisateur d'événements et de foires MCH (-5,6%) a subi un important recul du bénéfice net au premier semestre, malgré un chiffre d'affaires en hausse. Pour l'ensemble de l'année, le groupe table sur un résultat opérationnel négatif ainsi qu'une perte nette en millions à trois chiffres.

Le laboratoire pharmaceutique Santhera (-4,6%) a bouclé le premier semestre sur une perte nette de 27,4 millions de francs suisses, contre -22,7 millions un an plus tôt. Les ventes de Raxone ont bondi de près de moitié et l'objectif annuel pour le seul médicament commercialisé à ce jour par l'entreprise a été relevé.

Son confrère genevois Addex (+5,9%) revendique des données positives pour son médicament candidat ADX71149 pour les graves troubles paniques et de stress post-traumatique.

