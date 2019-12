Bourse Zurich: le SMI chute à nouveau après le plongeon de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore nettement reculé mardi, poursuivant sur la tendance négative de la veille. La tentative de rebond du matin, qui avait vu le SMI tenter de se rapprocher de la barre des 10'400 points sous laquelle il était repassé lundi, a fait long feu. L'indice vedette de SIX a nettement fléchi par la suite terminant un peu au-dessus de la barre des 10'200 points.

A New York, Wall Street reculait fortement en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient des propos de Donald Trump qui a notamment suggéré que l'accord commercial avec la Chine pourrait être reporté après l'élection présidentielle de 2020.

Par ailleurs, l'administration Trump a ouvert un nouveau front lundi après la clôture de la Bourse. Elle a menacé d'imposer des droits de douane additionnels, pouvant aller jusqu'à 100%, sur l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français en réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique (Gafa).

Après avoir soufflé le froid, le président américain a soufflé le chaud: à l'issue d'une rencontre avec le président Macron à Londres, il a déclaré que la France et les Etats-Unis pourraient probablement régler leur différend.

Sur le front économique en Suisse, l'indice des prix à la consommation s'est érodé de 0,1% sur un mois comme sur un an, pour s'établir à 101,7 points, malgré l'augmentation de la composante loyers. L'inflation sous-jacente, soit hors produits frais ou saisonniers, énergie et carburants, est demeurée nulle par rapport au mois d'octobre et s'établit à 0,3% sur un an.

Le SMI a terminé en recul de 1,12% à 10'232,93 points, avec un plus bas à 10'221,51 et un plus haut à 10'380,68. Le SLI a cédé 1,11% à 1572,71 points et le SPI 1,04% à 12'378,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Vifor (+0,7%) et Swisscom (+0,4%) sont les seuls gagnants.

Swisscom a une nouvelle fois décroché la première place du classement du magazine allemand Connect, qui donne chaque année son verdict sur la qualité des réseaux suisse, allemand et autrichien. Le numéro un helvétique de la branche se classe devant son dauphin Sunrise (+0,5%), tous deux obtenant un certificat d'excellence. Troisième, Salt fournit de très bonnes prestations.

Les deux grandes banques Credit Suisse (-2,9%) et UBS (-2,8%) se sont disputés la lanterne rouge, derrière Julius Bär (-2,4%).

Les valeurs du luxe Richemont (-1,9%) et Swatch (-1,5%) ont aussi souffert.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,9%) a un peu mieux résisté que Novartis et Roche (chacun -1,1%).

Zurich Insurance (-1,1%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Deutsche Bank qui a confirmé "hold". L'analyste a relevé ses estimations de bénéfice pour l'an prochain et la suivante, prenant en compte l'amélioration prévue dans l'assurance dommages.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Givaudan (-0,4%) et confirmé "neutral". Avec une part de 25% dans le marché défensif des arômes et parfums, le Verniolan jouit d'une position unique pour profiter de la croissance de la branche, selon n'analyste.

Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach (+18,9%) a fortement progressé. Les investisseurs ont salué l'accord intervenu la veille entre les deux principaux actionnaires du sidérurgiste dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur une augmentation de capital décisive pour l'avenir de l'entreprise lucernoise. Cette augmentation constitue une étape clé pour la restructuration financière de l'entreprise, a commenté la Banque cantonale de Zurich.

Lalique (-1,0%) a conclu un accord de licence exclusif avec la marque italienne Brioni, pour qui le groupe de luxe zurichois créera et distribuera une collection de parfums.

Zug Estates (-1,4) prévoit de verser un dividende exceptionnel dont le montant sera décidé lors des assemblées générales de 2020 et 2021. Cette décision intervient après le succès de la commercialisation d'appartements à Rotkreuz.

rp/lk